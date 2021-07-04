مدحت العدل: عبد الحليم حافظ لو عايش كان عمل أغاني مهرجانات

دافع السيناريست مدحت العدل عن أغاني المهرجانات، قائلا إن المطربين الكبار غنوا مهرجانات، ولو عبدالحليم حافظ كان عايش كان عمل أغاني شبه المهرجانات ولكن بطريقته.

ورد العدل على ما قاله الموسيقار "حلمي بكر": أغاني المهرجات هتبوظ الناس"، قائلاً: "الكلام ده يتقال أيام اما كان عندنا قانتين بس، انما دلوقتي فيه قنوات ويوتيوب وكل حاجة، بالإضافة إلى إن الناس عندها القدرة انها تفرق بين الأغاني والكلمات وتفلتر براحتها".

وأضاف مدحت العدل في مداخلة هاتفية عبر "زووم" مع برنامج "الحكاية" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، قائلاً: "

وأردف السيناريست قائلاً: "محمد منير وعمرو دياب غنوا أغاني شبه المهرجانات بس بطريقتهم".

وتابع مدحت العدل: "انت متقدرش ترفض ظاهرة ناجحة ومكسرة الدنيا لمجرد انها مش على زوقك".

وأشار إلى أن أول من أشار إلى ظاهرة أغاني المهرجانات هو الموزع والموسيقار فتحي سلامة.

وأضاف مدحت العدل: "حلمي بكر رفض حميد الشاعري وعمرو دياب في بداياتهم، وبعد كده تعاون معهم، حيث قام بعمل "الحلم العربي" مع حميد الشاعري".