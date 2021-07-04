هاني شاكر: هنمتحن موزة وعنبة قريب ولو نجحوا لازم يغيروا أساميهم

أجاب الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن سؤال هل يقبل بتقنين أغاني المهرجانات ومغنيها في النقابة أم لا، ورد قائلاً: " أيوة هقبل اللي يقدم ويمتحن وينجح في الامتحان، وهياخد تصريح بالغناء، وهيبقى تحت سلطة النقابة".

وأضاف هاني شاكر في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، قائلاً: "اللي هينجح في الامتحان هيبقى اسمه مؤدي شعبي وليس مغني".

وأردف هاني شاكر: "هنمتحن موزة وعنبة قريب، ولو نجحوا، فأنا بوجهلهم رسالة من دلوقتي انهم يغيروا أساميهم، أنا مش هطلع تصريح من عندي في النقابة بالأسامي ديه".

وعقب هاني شاكر قائلاً: " أنا مش هصرح من نقابة الموسيقيين بعد أم كلثوم وعبدالوهاب وعبدالحليم، لـ موزة وعنبة".

وتابع الفنان: "موزة وعنبة عندك في البيت لكن في النقابة تتكتب باسمك الحقيقي مش الشهرة".

واستطرد هاني شاكر: "انا في البيت بيدلعوني "هانو"، معنى كده أطلع تصريح ليا بإسم "هانو"!!! ".