مسيرة لتكريم حفظة القرآن الكريم بالغربية.. والأهالي يعلقون

مطالب لمحافظ الغربية للتبني نشر الكتاتيب وتعميمها لبناء المجتمع

اعرب أسر وعائلات قرية شرشابة التابعة لمركز زفتي بمحافظة الغربية اليوم عن سعادتهم لتدشين مسيرة حاشده لتكريم أكثر من ٧٠ من الشباب والفتيات من حفظة القرآن الكريم بالكتاتيب.

وجابت المسيرة أرجاء شوارع القرية وهو ما لاقي استحسان ذويهم الذين حرصوا على رفع الرايات والأعلام لدعمهم في مواصله مسيرة حمل لواء كتاب الله وكلماته في قلوبهم .

كما تزينت شوارع القرية بالوشاح الذي ارتداه الفتيات والصبيه التي تتراوح أعمارهم السنية ما بين "٧ _١٤" سنة مرددين عبارات وإبتهالات دينية تحمل عبارات المديح وأيات قرانيه وتواشيح وابتهالات صوفيه .

كما ذكر أهالي قرية الغربية أن ظاهره الكتاتيب للتحفيظ النشأ عبارات وكلمات الأيات القرأنيه تعد حجر الزاوية الرئيسية للبناء المجتمع والأسره المصرية ووجب تعميمها والحفاظ علي هويتها من أخطار الإندثار خلال الفترة المقبلة .



كما طالب اهالي القرية محافظ الغربية الدكتور طارق راشظ رحمي بأهمية تبني ترسيخ تجربة الكتاتيب ودعم نشرها بالتنسيق مع مديرية الأوقاف ومشايخها ومؤسسات الأزهر الشريف دعما لبناء مجتمع إسلامي قوي ووسطي .

أهالي قرية "شرشابة"بالغربية : مسيرة حفظة القرأن الكريم بالكتاتيب نموذج إسلامي

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