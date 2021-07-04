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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 4 - 7 - 2021 والقنوات الناقلة لها

صدى البلد

تقام اليوم الأحد 4 - 7 - 2021 ثلاث مباريات من العيار الثقيل في الدوري المصري الممتاز لعل أبرزها مواجهة الأهلي وسموحة في اطار الجولة الـ28 من الدوري المصري، على استاد الإسكندرية.

موعد مباراة المقاولون وطلائع الجيش في الدوري المصري والقنوات الناقلة

المقاولون العرب × طلائع الجيش  –  الساعة  5 مساء  بتوقيت القاهرة على on time sports.

موعد مباراة بيراميدز وإنبي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

بيراميدز ×  انبي  –  الساعة  7 مساء  بتوقيت القاهرة على on time sports.

موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الأهلي ×  سموحة  –  الساعة  9 مساء  بتوقيت القاهرة على on time sports.

 

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مواعيد مباريات اليوم الأحد 4 - 7 - 2021 والقنوات الناقلة لها

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