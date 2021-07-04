شريف مدكور يهنئ حفيده الفريق محمد فوزي بمناسبة عقد قرانها

هنأ الاعلامى شريف مدكور، دينا عزيز حفيدة الفريق أول محمد فوزي، بمناسبة عقد قرانها، ونشر صورة تجمعه بها من خلال حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”.

وعلق شريف مدكور قائلا: “ألف مبروك، كتب كتاب دينا عزيز حفيدة الفريق أول محمد فوزي ”.

يذكر أن شريف مدكور، قال إنه يرفض أن يعطي أحدا من ماله الخاص، على سبيل السلف.

ونشر عبر صفحته على "فيسبوك": "صباح الخير ياريت محدش يبعت يطلب مني أنه يستلف فلوس علشان أنا ضد الموضوع ده أنا عارف أن الحياة صعبة، بس على قد لحافك مد رجليك، شكراً.. أنا يومياً بيجيلي رسائل على فترات مختلفة ومن ناس مختلفة".

وأضاف شريف مدكور في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "على سبيل المثال واحدة بعتتلي تطلب مني ١٠٠ ألف عشان طالبة حاجات من ورا جوزها وهتسددهملي كمان سنة".

وتابع: "أنا بتخض وبقولها لا يا فندم مينفعش أنا بعتذر لحضرتك، فردت وقالتلي ليه ما انتوا بتقبضوا ملايين أد كده، فيها إيه ما تسلفونا".

وأردف: "واحد بعتلي بردو من فترة وقالي أنا اشتريت موبايل بالقسط، بس الفترة ديه مش بشتغل، فبقالي 3 أ و 4 شهور مش قادر أدفع القسط بتاعه، ممكن تسلفني 6000 جنيه؟".

وأكد أنه اضطر لكتابة هذا المنشور على فيسبوك بسبب ذلك، قائلا: "أنا مش عارف بيحصل معايا كده ليه، لدرجة ان الناس بقيت تقولي فيها إيه لما تسلف، ما هي الناس دعيتلك وانت عيان".

وعن حالته الصحية، قال: "أنا زي الفل الحمدلله، وبعمل كل فترة بعمل متابعة بس".