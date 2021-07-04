قرد متوحش يعتدي على طفلة داخل حمام منزلها

في حادثة نادرة من نوعها، هاجم قرد فتاة تبلغ من العمر 4 سنوات، وكاد يقتلها داخل حمام منزلها في إحدى ضواحي الهند.

وقالت مصادر مستشفى كلية الطب في ضاحية كوامباتوري بالهند أن القرد هاجم الفتاة عندما كانت تستخدم حمام منزلها.

وعند سماع صرخاتها المفزعة، هرعت والدتها لإنقاذها وحاولت دفع القرد بعيدًا.

وعندما فشلت الأم في إبعاد القرد، استدعت جيرانها، الذين تمكنوا من مطاردة الحيوان بعيدًا.

كانت الطفلة تنزف وتعاني من إصابة بالغة في الرأس، فقام الوالدان بنقلها إلى مستشفى خاص أحالها إلى مركز رعاية الطفولة المبكرة.

بعد تقديم الإسعافات الأولية، تم إدخالها إلى قسم طب الأطفال للمراقبة.

عالج الأطباء الجرح للتأكد من عدم إصابته بالعدوى ووضعوا الغرز لإغلاقه، وفقا للدكتور إيه نيرمالا عميد كلية الطب في فيلوري في الهند.

كما قام الأطباء بإعطاء الطفلة الحقن المضادة لداء الكلب، وخرجت الفتاة أمس السبت.

غالبا ما تشرد القرود، الفيلة، الفهود وحتى الكلاب البرية إلى المستوطنات الحضرية في الأجزاء الغربية والجنوبية من المدينة، والتي تحد جاتس الغربية.

كانت القرود تعتبر دائمًا مصدر إزعاج أكثر من كونها خطرة، وردا على الحادث العنيف، وعدت إدارة الغابات بمطاردة القرود بعيدًا عن المستوطنات الحضرية.