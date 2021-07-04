ليلة تألق ميسي.. الأرجنتين تقسو علي الأكوادور بثلاثية في كوبا أمريكا

حقق منتخب الأرجنتين فوزا غاليا علي منتخب الأكوادور بثلاثية نظيفة في المباراة التي تجمع بين الفريقين في اطار منافسات ربع نهائي كوبا أمريكا.

بدأت المباراة باستحواذ لاعبي الأرجنتين علي الكرة ومحاولة التمرير في وسط الملعب لسحب لاعبي الاكوادور من اجل بناء هجمة بحثا عن هدف مبكر يريح أعصاب راقصي التانجو.

وظهرت خطورة المنتخب الأرجنتيني على الإكوادور بداية من الدقيقة 14 بعد كرة طولية، استحوذ عليها لاوتارو وسددها مباشرة نحو المرمى، لكن دفاع الإكوادور تألق في إبعادها.

وبعد دقيقتين فقط، نجح ميسي في اختراق خطوط الإكوادور ليحصل إلى داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسدد كرة ارتطمت في الدفاع وخرجت لركلة ركنية، بالتزامن مع مطالب أرجنتينية باحتساب ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 22، استحوذ ميسي على الكرة بعد خطأ دفاعي فادح في إعادة الكرة للحارس، ليصبح الأرجنتيني منفردًا بالمرمى تمامًا، إلا أن تصويبته الأرضية ارتطمت في القائم الأيسر لتضيع فرصة تهديف جديدة.

ورد المنتخب الأكوادوري على خطورة الأرجنتين في الدقيقة 24، بتصويبة صاروخية من مينديز من خارج منقطة الجزاء، لكن الحارس مارتينيز تألق في إبعادها بقبضة اليد.

وسجل المنتخب الأرجنتيني هدف التقدم في الدقيقة 39 بعد كرة بينية نحو لاوتارو أبعدها الحارس جاليندز، لترتد الكرة إلى ميسي الذي حولها عرضية أرضية إلى دي بول أمام المرمى الخالي تمامًا، ليسددها في الشباك بسهولة.

أهدر جونزاليس فرصة تسجيل الهدف الثاني للأرجنتين في الدقيقة 45 بعد كرة عرضية من ميسي، حولها قوية بالرأس ليتصدى لها جاليندز، قبل أن ترتد إليه مرة أخرى لكنه سددها في صدر الحارس.

وكاد فالنسيا أن يسجل هدف التعادل للإكوادور في الدقيقة 58 بعد تمريرة من إستوبينان داخل منطقة الجزاء من الجانب الأيسر، ليسدد المهاجم كرة أرضية قوية ارتطمت في قدم مارتينيز وخرجت إلى ركنية مرت بسلام على الأرجنتين.

ووصل المنتخب الأرجنتيني لهدفه الثاني في الدقيقة 85 بعد ضغط قوي من البديل دي ماريا على دفاع الإكوادور، لتصل الكرة إلى ميسي الذي مرر كرة رائعة نحو لاوتارو المنفرد بالحارس، ليسدد كرة في أعلى الزاوية اليسرى للشباك.

وحصل دي ماريا على ركلة جزاء في الدقيقة 90 من اللقاء بعد عرقلته من هنكابي الذي تحصل على بطاقة صفراء، قبل أن يعود الحكم لتقنية الفيديو ليشهر بعدها البطاقة الحمراء لمدافع الإكوادور ويقرر تعديل قراره لتصبح الكرة مخالفة خارج منطقة الجزاء ليسجلها ميسي ببراعة في شباك الأكوادور



وتسعى الأرجنتين للتتويج بأول لقب في كوبا أمريكا منذ 1993، كما يأمل ميسي في الظفر بأول لقب مع «التانجو».

وتصدر منتخب الأرجنتين المجموعة الأولى برصيد عشر نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن الوصيف، أوروجواي.

بينما الإكوادور أنهى دور المجموعات في المركز الرابع برصيد 3 نقاط من المجموعة الثانية، ليتأهل بنجاح إلى هذا الدور.

وتأهلت الأرجنتين لمواجهة كولومبيا، حيث نجح الأخير في إقصاء أوروجواي بعد التفوق في ركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

يذكر أن طرفي نصف النهائي الأول قد تحدد، وذلك بعد تأهل البرازيل وبيرو على حساب تشيلي وباراجواي

تشكيل مباراة الأرجنتين والاكوادور

تشكيل الأرجنتين: مارتينيز، مولينا، بيتزيلا، أوتاميندي، أكونيا، باريديس، دي بول، لو سيلسو، جونزاليس، ميسي، لاوتارو.

تشكيل الإكوادور: جاليندز، إستوبينان، أربوليدا، هنكابي، بريشادو، ميندز، مينا، بالاسيوس، جرينزو، فرانكو، فالنسيا.