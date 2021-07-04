الأهلى يصطدم بـ سموحة في مباراة مصالحة الجماهير

يصطدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى مساء اليوم الأحد بمضيفه فريق سموحة في المباراة التي تجمع بين الفريقين في إطار الجولة الـ ٢٨ من الدوري المصري الممتاز علي استاد الاسكندرية.



يدخل الأهلى اللقاء وفي رصيده 42 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في المسابقة بعدما لعب 20 مواجهة، بينما يأتي سموحة في المرتبة الرابعة برصيد 40 نقطة من 27 مباراة.



ويسعى الأهلى خلال مواجهة سموحة لتحقيق فوزًا غائبًا في الدوري منذ 58 يومًا، عندما تفوق على الاتحاد السكندري في السادس من شهر مايو الماضي.

وعلى الرغم من طول مدة غياب الانتصارات، إلا أن الأهلى لم يخص خلال تلك الفترة سوى مواجهتين فقط، في ظل تعطل المسابقة بسبب فترة التوقف الدولي، إلى جانب ارتباطه بخوض مباريات الأدواء الإقصائية لدوري أبطال أفريقيا حتى وصوله للنهائي.

وخلال المواجهتين اللتين خاضهما الفريق، فإنه تعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق يوم 10 مايو الماضي، قبل أن يعود من غيابه الطويل في لقاء بيراميدز الذي انتهى بالتعادل بهدفين لكل فريق.

الأهلي يحارب ضغط المباريات

عودة الأهلي لمباريات الدوري ستكتب فصلًا جديدًا من ضغط المباريات للفريق، حيث سيلتقي مع سموحة اليوم الأحد، قبل أن يلاقي المقاولون العرب يوم الخميس، فمصر المقاصة يوم الأحد القادم، قبل ستة أيام من نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد كايرز تشيفز الجنوب أفريقي.

إلا أن الأهلي يرغب في تشكيل ضغطًا هو الآخر عن طريق تحقيق الفوز في لقاء سموحة، ليبدأ في حملة لحاقه بصدارة الدوري المصري التي قد تبدو بعيدة حاليًا نظرًا لفارق عدد المباريات الملعوبة بين الأندية.

ويتربع الزمالك على صدارة ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة من 27 مباراة، أمام المصري الوصيف حاليًا بـ43 نقطة من 28 مباراة، فالأهلي ثم سموحة.

سموحة ومصالحة جماهيره

وعلى الجانب الآخر، يرغب سموحة في استعادة توازنه بعد الهزيمة التي تلقاها على يد الإسماعيلي بثلاثة أهداف نظيفة، بعد أيام قليلة من انتصاره بنفس النتيجة على بيراميدز.

سموحة كان قد تعثر في مباراتين بالتعادل مع البنك الأهلي ثم المقاولون العرب، قبل أن ينجح في التفوق على بيراميدز، لكنه سرعان ما عاد للنتائج المتذبذبة بالخسارة الأخيرة.

فوز سموحة لن يعيده إلى إتزانه فحسب، بل أنه سينجح عن طريقه في تجاوز الأهلي بجدول ترتيب المسابقة، مما يشكل دافعًا للاعبي الفريق فيما هو قادم من مباريات، دون النظر لفارق عدد المواجهات بينهما.

موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الأهلي × سموحة – الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على on time sports.

فرص الشناوي في اللحاق بمباراة سموحة

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تفاصيل حالة الحارس محمد الشناوي حارس مرمي الفريق بعد تعرضه للإصابة في مران الأهلي مساء أمس استعدادا لمباراة سموحة اليوم في الدوري الممتاز.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لموقع “صدي البلد” إن الفحوصات الطبية التي خضع لها الشناوي أوضحت أن إصابة حارس الفريق ليست خطيرة، وحالته في تحسن، حيث اقتصر الأمر على معاناته من كدمة في القدم ولم تتأثر عضلاته.

وأوضح المصدر أن الجهاز الفني يأمل في أن يلحق الشناوي بمباراة اليوم وأن تزول الآلام التي اشتكى منها في موضع الإصابة نتيجة الكدمة، مشيرا إلى أن هناك تفاؤل كبير بلحاقه بالمواجهة لكن موقفه النهائي سيتحدد صباح اليوم عن طريق طبيب الفريق الذي سيطلع على حالته لمنحه الضوء الأخضر للمشاركة.

وضم بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، الشناوي لقائمة الفريق رغم الإصابة انتظارا لتحديد موقفه النهائي من اللقاء ، فيما تضم القائمة إلى جواره الحارسين مصطفى شوبير وعلي لطفي.

وتعرض محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي للإصابة في نهاية مران أبناء الرداء الأحمر بإستاد مختار التتش.

وغادر الشناوي المران برفقة طبيب الفريق واتجها لإحدي مراكز التحليل بحي الدقي لإجراء بعض الفحوصات الطبية وتحديد موقفه.