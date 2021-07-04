لن تصدق ما فعله .. رجل يضحي بروحه لإنقاذ كلبه من هجوم كلاب مسعورة|فيديو

الوفاء ليس حكرًا على الكلاب فقط، فبعض البشر قد تفيض قلوبهم أنهارًا من العطف والحنان، فلم يتردد رجل روسي في إنقاذ كلبه من هجوم وحشي لكلبين مسعورين، معرضًا حياته للخطر بحياته ومستخدما جسده كدرع حماية.

أنقذ رجل روسي كلبه الحبيب من هجوم قاتل لكلبين من سلالة الكلاب الأمريكية ستافوردشاير، مستخدمًا جسده كدرع واقي لحماية كلبه خلال الأحداث العنيفة في مدينة سانت بطرسبرج.

كان الرجل يسير في شوارع البلدة الروسية مع كلبه عندما قفز الكلبان المسعوران فجأة نحو ضحيتهما وبدأوا في الاعتداء على الكلب المسكين.

لم يتمالك صاحب الكلب نفسه وألقى بجسده على الأرض لحماية حيوانه الأليف من عضات وضربات الكلبين الآخرين، معرضًا حياته للخطر.

ورغم اللحظات المأساوية التي وثقها الفيديو، أصيب كل من الكلب وصاحبه في الهجوم الوحشي، حيث تعرض الكلب لإصابة في ساقه ولعضات متعددة في جميع أنحاء جسده.

ولحسن الحظ، تمكن الأطباء البيطريون من إنقاذ حياته، كما أصيب الرجل الروسي ببعض الإصابات ولكنها لم تكن خطيرة.