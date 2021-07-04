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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مشهد مرعب لشاحنة ضخمة تطيح بامرأة أثناء عبور الشارع.. فيديو

حادث
حادث

في لحظات توقف القلب، وقفت امرأة على شفا حفرة من الموت، حيث كادت أن تفقد حياتها دهسًا أسفل عجلات شاحنة ضخمة أثناء عبورها الشارع في يوركشاير بـ بريطانيا، لولا معية الله وصرخاتها التي أنقذتها بأعجوبة.

 

وقع الحادث الصادم عند تقاطع طرق في باتلي غرب يوركشاير في بريطانيا، ووثقت لقطات كاميرات المراقبة المرأة تصرخ في رعب بعدما ساقتها الشاحنة أمامها وكادت أن تدهسها.

 

في الفيديو، يمكن رؤية الشاحنة المحملة بالركام وهي تمر من تقاطع رباعي، في نفس اللحظة التي تعبر فيها المرأة من أمامها، لكن لم يتوقف السائق وكاد أن يسحق المرأة.

 

كانت المرأة قريبة جدًا من السيارة لدرجة أنه من المحتمل لم يرها السائق وفقًا لتقارير يوركشاير لايف.

 

لم يكن شارع أكسفورد في المدينة التاريخية بـ بريطانيا مزدحما وقت وقوع الحادث، الذي يعتقد أنه وقع بعد ظهر يوم الخميس الماضي.

 

نجاة بأعجوبة

عند مشاهدة الفيديو للوهلة الأولى تظن أن الشاحنة قد سحقت المرأة بالفعل في لحظات صادمة، إلا أنه على الرغم من الخطر المروع، تمكنت المرأة من الهروب بأمان، ولم تسقط منها سوى بعض أكياس التسوق أثناء ابتعادها عن الشاحنة.

ثم نزل السائق المصاب بالصدمة من الشاحنة واقترب من المرأة حيث يبدو أنه كان يعتذر عن الحادث، وعلى إثره اقترب المارة الآخرون وساعد أحدهم المرأة في جمع متعلقاتها التي ألقتها أثناء محاولتها الهروب من الشاحنة.

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