بـ إطلالة جديدة .. حنان مطاوع تتألق فى أحدث ظهور لها | شاهد

شاركت الفنانة حنان مطاوع متابعيها بصورتين لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلقت حنان مطاوع قائلة “ لله الخفايا ولنا حسن الظنون ”.

و يذكر أن آخر أعمال حنان مطاوع كانت في موسم رمضان المنقضي من خلال مسلسل "القاهرة كابول" مع طارق لطفي، وفتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، نبيل الحلفاوي، شيرين، نور محمود، كما ظهر الفنان أحمد رزق ضيف شرف في الحلقات الأولى من العمل.

ويتولى مسئولية إخراج مسلسل القاهرة كابول حسام علي، الذي سبق وأن قدم عددا من الأعمال حازت على إعجاب المشاهدين، ومنها مسلسل “الرحلة” كما قدم مؤخراً حكاية حتى منى والتي قامت ببطولتها إلهام شاهين، أما مؤلف العمل فهو الكاتب عبد الرحيم كمال.

وكشفت الفنانة حنان مطاوع عن رأيها فى الفيلم التسجيلي “ حكاية سناء ” للمخرجة روجينا بسالي ، حيث قامت بإعادة نشر الفيلم عبر صفحتها على الفيسيوك ، وأبدت إعجابها به .

وعلقت حنان مطاوع قائلة : “ مدام سناء جميل من اهم الرموز الفنية ومن احبها لقلبي، فيلم جميل وحساس من اخراج المميزة روجينا بسالي، فيلم يستحق المشاهدة لـ مشوار فنانة صعب انها تتكرر” .

وعلقت المخرجة روجينا بسالى على منشور حنان مطاوع قائلة : “ أنتي عارفة أنا مبسوطة إزاي بالكلام ده ورحمة أمي.. علشان أنا عارفة إنه مش مجاملة وأنتي مش مضطرة ولما يطلع من ممثلة شاطرة وموهوبة زيك وأنا بحبها ده له وقع مختلف تمامًا عليا، وكمان مبسوطة إننا داخلين على حاجة حلوة سوا ربنا يكملها على خير يا رب” .

ومن المقرر ان يجمع الفنانة حنان مطاوع بالمخرجة روجينا بسالى عملاً درامياً خلال الفترة القادمة ، كما يبدو فى التعليقات بينهما .

حكاية سناء :



فيلم "حكاية سناء"، حصد العديد من الجوائز من مختلف المهرجانات الدولية، وتدور أحداثه حول مشوار الفنان سناء جميل الفني، وقد تم التسجيل مع عدد كبير من الفنانين والشخصيات الذين رافقوا الفنانة خلال تلك المسيرة الفنية الطويلة.

ومن أبرز ضيوف في العمل مني زكي وسميحة أيوب وجميل راتب و فاروق الفيشاوي وبوسي ومفيد فوزي وطارق الشناوي وشريف عرفة والراحل لويس جريس زوج الفنانة الراحلة.

العمل تم إنتاجه عام ٢٠١٦ ، هو سيناريو وإخراج وإنتاج روچينا بسالي التي قدمت عددًا من الأعمال الفنية أبرزها نجم كبير، والذي قام ببطولته الفنان القدير محمود قابيل.