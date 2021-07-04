عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ إطلالة جديدة .. حنان مطاوع تتألق فى أحدث ظهور لها | شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة حنان مطاوع متابعيها بصورتين لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”. 

 

وعلقت حنان مطاوع قائلة “ لله الخفايا ولنا حسن الظنون ”. 

 

و يذكر أن آخر أعمال حنان مطاوع كانت في موسم رمضان المنقضي من خلال مسلسل "القاهرة كابول" مع طارق لطفي، وفتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، نبيل الحلفاوي، شيرين، نور محمود، كما ظهر الفنان أحمد رزق ضيف شرف في الحلقات الأولى من العمل.

 

ويتولى مسئولية إخراج مسلسل القاهرة كابول حسام علي، الذي سبق وأن قدم عددا من الأعمال حازت على إعجاب المشاهدين، ومنها مسلسل “الرحلة” كما قدم مؤخراً حكاية حتى منى والتي قامت ببطولتها إلهام شاهين، أما مؤلف العمل فهو الكاتب عبد الرحيم كمال.

 

وكشفت الفنانة حنان مطاوع عن رأيها فى الفيلم التسجيلي  “ حكاية سناء ” للمخرجة روجينا بسالي ، حيث قامت بإعادة نشر الفيلم  عبر صفحتها على الفيسيوك ، وأبدت إعجابها به .

 

وعلقت حنان مطاوع قائلة : “ مدام سناء  جميل من اهم الرموز الفنية ومن احبها لقلبي، فيلم جميل وحساس من اخراج المميزة روجينا بسالي، فيلم يستحق المشاهدة لـ مشوار فنانة صعب انها تتكرر” .

وعلقت المخرجة روجينا بسالى على منشور حنان مطاوع قائلة : “ أنتي عارفة أنا مبسوطة إزاي بالكلام ده ورحمة أمي.. علشان أنا عارفة إنه مش مجاملة وأنتي مش مضطرة ولما يطلع من ممثلة شاطرة وموهوبة زيك وأنا بحبها ده له وقع مختلف تمامًا عليا، وكمان مبسوطة إننا داخلين على حاجة حلوة سوا ربنا يكملها على خير يا رب” .

 

ومن المقرر ان يجمع الفنانة حنان مطاوع بالمخرجة روجينا بسالى عملاً درامياً خلال الفترة القادمة ، كما يبدو فى التعليقات بينهما   .

حكاية سناء : 
 

فيلم "حكاية سناء"، حصد العديد من الجوائز من مختلف المهرجانات الدولية، وتدور أحداثه حول مشوار الفنان سناء جميل الفني، وقد تم التسجيل مع عدد كبير من الفنانين والشخصيات الذين رافقوا الفنانة خلال تلك المسيرة الفنية الطويلة.

ومن أبرز ضيوف في العمل مني زكي وسميحة أيوب وجميل راتب و فاروق الفيشاوي وبوسي ومفيد فوزي وطارق الشناوي وشريف عرفة والراحل لويس جريس زوج الفنانة الراحلة.

 

العمل تم إنتاجه عام ٢٠١٦ ، هو سيناريو وإخراج وإنتاج روچينا بسالي التي قدمت عددًا من الأعمال الفنية أبرزها نجم كبير، والذي قام ببطولته الفنان القدير محمود قابيل.

حنان مطاوع خالد الصاوي إلهام شاهين نبيل الحلفاوي القاهرة كابول اعمال حنان مطاوع

ترشيحاتنا

لن تصدق ما فعله .. رجل يضحي بروحه لإنقاذ كلبه من هجوم كلاب مسعورة|فيديو

السيطرة على حريق هائل بزراعات ومحول كهربائي في أسوان

من يحمل شارة قيادة المنتخب الأولمبي في طوكيو .. شوفي غريب يجيب

سعر الدولار اليوم الأحد 4-7-2021

هدى سالم: السلوك المزعج لدى النساء لا يظهر في بداية الزواج

تمنع الشر.. 12 سورة قرآنية أمرنا النبي بإكثار قراءتها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قفزة مرعبة.. سمكة قرش تصطاد طيار مظلي في البحر الأحمر.. فيديو

بسمع بلاوى بين الناس..دلال عبد العزيز تكشف أسرار حياتها مع سمير غانم

مشروع قانون.. حبس وغرامة حال تأجيرك عقارا دون إخطار الشرطة

هزيمة ساحقة .. شعب تيجراي يلقن آبي أحمد درسا قاسيا

كيلو الفراخ بـ 19 جنيها..ننشر أسعار الدواجن والبط والأرانب من المزرعة

محمد النادي: دلال عبد العزيز تتماثل للشفاء لكنها تحتاج إلى الأكسجين ..فيديو

سعر الدولار اليوم الأحد 4-7-2021

إصابة نجم الأهلي قبل السفر إلى الإسكندرية لمواجهة سموحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرد متوحش يعتدي على طفلة داخل حمام منزلها

لتعرضها للتنمر في مباراة إنجلترا.. نصف مليون جنيه تعويضا لطفلة ألمانية مفقودة

قفزة مرعبة.. سمكة قرش تصطاد طيار مظلي في البحر الأحمر.. فيديو

جيش الكعب العالي.. هجوم على وزارة الدفاع الأوكرانية بعد صور المجندات

فيديو

بحضور السيسي وبن زايد.. أبرز مشاهد افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية..فيديوجراف

منها علاوة القطاع الخاص .. 6 هدايا للمصريين هذا الشهر "فيديوجراف"

2 مليون جنيه وابتزاز .. تفاصيل جديدة في أزمة حسام حبيب وشيرين

احذر الغش.. عيوب عليك اكتشافها لتجنبها عند شراء الأضحية

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

منال خيرت تكتب: يُحكى أن

أحمد الغنام يكتب : بالوحدة نقود

أمانى سمير تكتب: فى ذكرى التحرير

د.محمد عونى يكتب: الشناوى يبدع أفريقيا ويخفق محليًا

وفاء أبو السعود تكتب: صراع لن ينتهي 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ