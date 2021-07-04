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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاشتاج “ جماهير الزمالك إيد واحدة " يشعل تويتر .. شاهد

صدى البلد

دشن عدد كبير من جمهور نادى الزمالك هاشتاج “ جماهير الزمالك ايد واحده " وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدولا على تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالاتى : 

 

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانا تكتيكيا وبدنيا قويا تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خلال التدريبات مساء امس السبت بملعب النادي.

وقسم كارتيرون اللاعبين إلى مجموعتين بطول الملعب، كما وضع حواجز في منتصف ملعب كل فريق مع بدء الهجمة من الخلف للأمام والتقدم، وتخصيص عرضيات للمهاجمين ولاعبي الوسط.

وشهد المران تركيزا من اللاعبين لتنفيذ تعليمات المدير الفني.

وحرص أوليفيرا مدرب حراس المرمى على مشاركة محمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد مع المجموعة الأولى.. حيث يتبادلان حراسة المرمى في حالة إحراز أي هدف في المرمى، وفي المجموعة الثانية تواجد محمد أبو جبل ومحمد قنديل..


وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة على هامش مران الفريق مساء اليوم السبت، مع اللاعبين شرح خلالها بعض التعليمات الفنية المطلوبة لتنفيذها خلال التدريبات.

وقام كارتيرون بتحفيز اللاعبين للفوز بمباراة غزل المحلة المقبلة وحصد النقاط الثلاث، ومواصلة الاحتفاظ بصدارة جدول الدوري الممتاز، كما طالبهم بمواصلة التركيز من أجل إسعاد الجماهير البيضاء.

كما حرص المدرب الفرنسي على الاجتماع بجهازه المعاون المكون من: أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود وفيرناندو مدرب الأحمال ومعاونه أحمد عصمت للاطمئنان على الحالة البدنية للاعبين.

وخضع محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد قنديل حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتدريبات قوية تحت إشراف البرازيلي أوليفيرا مدرب الحراس بالفريق، وذلك خلال التدريبات مساء اليوم السبت بملعب النادي.

وحرص أوليفيرا على تنفيذ تدريبات خاصة للحراس الأربعة سواء عن طريق التعامل مع التسديدات القريبة من المرمى أو البعيدة، كما قام بتخصيص وحدة تدريبية للتعامل مع الكرات العالية وأيضا الأرضية.

كما شهد مران حراس الزمالك تدريبا قويا على التعامل مع العرضيات، وظهر الرباعي بمستوى متميز نالوا عليه إشادة المدرب البرازيلي.

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