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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحطم طائرة في هايتي ومقتل جميع ركابها..صور

صدى البلد

تحطمت طائرة خاصة جنوب غرب عاصمة هايتي بورت أو برنس مساء الجمعة، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها الستة، ومن بينهم مبشران أمريكيان.


كانت الطائرة متوجهة إلى مدينة جاكميل الساحلية. تم التعرف على الضحايا الأمريكيين وهم ترينت هوستتلر ، 35 عامًا ، وجون ميلر، 43 عامًا. بحسب "سبوتنيك".


كان من المفترض أن يستقل الرجلان رحلة واحدة مع عائلة هوستلر وبعض الأصدقاء الآخرين ، لكن الطائرة ، وفقًا لمجموعة التبشير الدينية "الإنجيل إلى هايتي"، لم يكن بها مساحة كافية ، لذلك استقلوا طائرة منفصلة.

ونشرت المجموعة التبشيرية على صفحتهم على قائلة:"عندما لم تظهر الطائرة الثانية ، كانوا [الأسرة] قلقين للغاية وسرعان ما سمعوا أن الطائرة سقطت في مكان ما بالقرب من ليوجان. تم تشكيل فريق بحث وإرساله وحددوا موقع الطائرة في وقت مبكر من صباح اليوم وأكدوا مقتل جميع الأشخاص الستة ، بمن فيهم ترينت وجون".

جاء قرار ركوب طائرة صغيرة، وفقًا للمجموعة، بسبب الاضطرابات المستمرة في بورت أو برنس، حيث تقاتل الجماعات المتنافسة بعضها البعض والشرطة للسيطرة على الشوارع.


ولم يتم الكشف على الفور عن سبب التحطم وهويات الركاب الأربعة الآخرين في الطائرة. ولم تصدر السفارة الأمريكية في هايتي بيانًا رسميًا بهذا الشأن.

 

KathrynsReport
KathrynsReport
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تحطم طائرة هايتي أمريكيين مبشرين بورت أو برنس مجموعة تبشير

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