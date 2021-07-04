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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ماريو بالما يكشف لـ"صدى البلد" موقفه من الاستمرار مع سلة الأهلي

صدى البلد

كشف البرتغالي ماريو بالما المدير الفني لفريق رجال كرة السلة بالنادي الأهلي عن مصيره من الاستمرار مع القلعة الحمراء خلال الموسم الجديد.

وقال بالما في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” أنه قرر الرحيل عن النادي الأهلي ومغادرة مصر عائدا إلى بلاده، مشيرا الي انه كان يتمني الاستمرار مع الفريق خلال الموسم القادم.

وأوضح ماريو بالما أن أسباب رحيله عن الأهلي مجهولة بالنسبة له، حيث لم يتحدث مع أحد من مجلس الإدارة حول تجديد تعاقده الذي انتهي منذ فترة مع تجاهل تام له خلال الفترة الماضية.

وأكد ماريو بالما أنه اتخذ قراره بشأن مستقبله مع الفريق بالرحيل عن مصر يوم الثلاثاء المقبل، معربا عن حزنه الشديد من مغادرة الأهلي بهذه الطريقة واصفا إدارة الأهلي بغير الاحترافية.

وأشار ماريو بالما إلى أنه لا يعرف السبب الرئيسي وراء تعامل إدارة الأهلي معه بهذه الطريقة وتركه بدون التحدث معه او حسم موقفه من الاستمرار مع الفريق او الرحيل عنه، ولذلك قرر البرتغالي الرحيل عن الفريق وعدم الاستمرار معه علي عكس رغبته.

يذكر  ان ماريو بالما أحد أعمدة كرة السلة في القارة السمراء، لما له من خبرات كبيرة في مجال التدريب وتولي تدريب الأهلي خلال الفترة الماضية وحقق اداء جيدا مع الفريق، ولكنه فشل في الفوز على الاتحاد السكندري في دوري سوبر السلة.


وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد تعاقد مع البرتغالي ماريو بالما في أول مايو الماضي لتدريب فريق رجال كرة السلة، خلفاً لأشرف توفيق الذي تقدم باستقالته.


وقاد المدرب المخضرم فريق سلة الأهلي في الدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر أمام فريق الإتحاد السكندري، لكنه خسر 3 مباريات وفشل في تأهل الفريق للدور النهائي.

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الظهور الأول لماريو بالما

وكان الظهور الأول له كمدرب ببطولة إفريقيا عام 1980 رفقة منتخب أنجولا، واحتل المركز السابع.


ثم تولى تدريب فريق بنفيكا البرتغالي وقاده للفوز بخمسة ألقاب دوري وكأس البرتغال، وقاد الفريق للوصول إلى المجموعة النهائية لكأس أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي موسم 1993/1994.


ثم عاد ماريو لتدريب أنجولا مجددًا، وفاز بأربعة ألقاب لكأس إفريقيا عام 1999، 2001، 2003، 2005 وقاد منتخب أنجولا في أولمبياد سيدني عام 2000، وأثينا عام 2004.


وانتقل ماريو بالما لتدريب نادي بريميرو دي أجوستو الأنجولي وفاز معهم بلقب الدوري 6 مرات، وكأس أنجولا 4 مرات، وبطولة السوبر 5 مرات، بالأضافة إلى تحقيق بطولة إفريقيا مرتين.


وبعد ذلك اتجه ماريو بالما إلى قارة اسيا ليقود المنتخب الأردني إلى الفوز ببرونزية كأس اسيا.


وتولى تدريب المنتخب التونسي وفاز معه بكأس إفريقيا عام 2017، وهو اللقب الثاني في تاريخ نسور قرطاج وتأهل مع المنتخب التونسي إلى كأس العالم في الصين عام 2019.
 

 

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