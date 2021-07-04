تريند ×خبر.. انتحار طالبة بكلية الطب حزنا على وفاة والدتها.. ياسمين صبري توجه رسالة لـ جمهورها

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وجهت الفنانة ياسمين صبري رسالة لـ متابعيها من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها الشخصى بـ موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” .

وكتبت ياسمين صبري: “ إذا أردت ان تقوي إيمانك فيجب أن تكون لينا في داخلك.. لأنه لكي يشتد إيمانك ويصبح صلبا كالصخرة يجب أن يكون قلبك خفيفا كالريشة ”.

هنأ الاعلامى شريف مدكور، دينا عزيز حفيدة الفريق أول محمد فوزي، بمناسبة عقد قرانها، ونشر صورة تجمعه بها من خلال حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”.

وعلق شريف مدكور قائلا: “ألف مبروك، كتب كتاب دينا عزيز حفيدة الفريق أول محمد فوزي ”.

يذكر أن شريف مدكور، قال إنه يرفض أن يعطي أحدا من ماله الخاص، على سبيل السلف.

ونشر عبر صفحته على "فيسبوك": "صباح الخير ياريت محدش يبعت يطلب مني أنه يستلف فلوس علشان أنا ضد الموضوع ده أنا عارف أن الحياة صعبة، بس على قد لحافك مد رجليك، شكراً.. أنا يومياً بيجيلي رسائل على فترات مختلفة ومن ناس مختلفة".

وأضاف شريف مدكور في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "على سبيل المثال واحدة بعتتلي تطلب مني ١٠٠ ألف عشان طالبة حاجات من ورا جوزها وهتسددهملي كمان سنة".

أقدمت طالبة بـ كلية الطب فى جامعة الإسكندرية على الانتحار عقب وفاة ولدتها ، وقبل انتحارها نشرت بوست عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، توضح فية أنها لا تستطيع أن تعيش بدون والدتها.

وكتبت الطالبة على حسابها بموقع فيسبوك « ماما سبتني ومشيت بس تقريباً متعرفش إننا مقدرش أعيش من غيرها ربنا يسامحني».

وبعدما نشرت الفتاة هذا البوست انتحرت، وتوجه أصدقاؤها بالدعاء لها ولوالدتها من خلال منشورات على فيسبوك، وجاءت كالاتى :

«أنا يمكن متكلمتش معاكي كتير بس مش مصدقة بصراحة أنا لله وانا اليه راجعون الله يرحمكم ويغفر لكم ويسكنكم فسيح جناته انتي ومامتك بجد زعلت عليكي بس في الجنة إن شاء الله ”

“لا حول ولا قوة الا بالله ربنا يرحمهم ادعولها برحمة هي ومامتها ”.



هنأ أمير مرتضي منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك السابق، الفنان هشام محمد الشهير بـ “ شيكو ” بعيد ميلاده الــ 41، ونشر صورة تجمعه به من خلال خاصية استورى عبر موقع “ انستجرام ”.

وكتب امير مرتضى “ عيد ميلاد سعيد أخي الكبير والحقيقي ”.

علق هشام محمد الشهير بـ " شيكو" على ظهوره ضيف شرف في فيلم البعض لا يذهب للماذون مرتين ، كتب قائلا: "البعض لا يذهب للمأذون مرتين! مبسوط بظهوري مع العالمي كريم عبد العزيز مبروووووك ".



فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبد العزيز، ودينا الشربيني، وماجد الكدواني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ونسرين أمين، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.



