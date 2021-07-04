hخبار الرياضة .. تفاصيل إصابة الشناوي في مران الأهلي .. شوقي غريب يكشف عن قائد المنتخب في طوكيو .. موقف حسن شحاتة من اعتزال التدريب

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة المصرية والعالمية.

الطريق إلى طوكيو.. المنتخب الأولمبي يكشف موقف لأعبي الأهلي من مواجهة إسبانيا

أكد علاء عبد العزيز مدير المنتخب الوطني الأولمبي أن بعثة الفريق ستتجه إلى طوكيو يوم 17 يوليو الجاري للمشاركة فى دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة باليابان .

بعد الخسارة من السعودية.. لاعب الزمالك السابق يطالب بإقالة جهاز منتخب الشباب

طالب أحمد عبدالقادر ميدو لاعب الزمالك السابق بإقالة الجهاز الفنى لمنتخب الشباب بقيادة محمود جابر عقب خسارته الفراعنة الصغار اليوم من السعودية فى نصف نهائى كأس العرب .

أوسبينا يقود كولومبيا لنصف نهائي كوبا أمريكا على حساب أوروجواي

حقق منتخب كولومبيا فوزًا على نظيره منتخب أوروجواي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، اليوم الأحد، في ثالث مباريات دور الثمانية لبطولة كوبا أمريكا.

تفاصيل إصابة الشناوي في مران الأهلي ومدة غيابه عن الفريق

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تفاصيل حالة الحارس محمد الشناوي حارس مرمي الفريق بعد تعرضه للإصابة في مران الأهلي مساء أمس استعدادا لمباراة سموحة اليوم في الدوري الممتاز.

مصطفى شوبير: أنا أكثر شخص يشعر بما يحدث لـ أحمد نادر السيد

دافع مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي، عن أحمد نادر السيد حارس مرمى الزمالك ومنتخب الشباب، بعد الانتقادات التي تعرض لها الأخير عقب لقاء السعودية في نصف نهائي بطولة كأس العرب لـ الشباب.

كريم بامبو: استبعادي من مباريات الزمالك لم يكن لأسباب فنية

أكد كريم بامبو لاعب البنك الأهلي المعار من الزمالك، أن قرار رحيله من القلعة البيضاء كان بسبب عدم مشاركته في المباريات وهو ماجعله يختار المغادرة.

هل اعتزل حسن شحاتة التدريب .. نجل المعلم يجيب

كشف كريم حسن شحاتة، المدير الرياضي لنادي البنك الأهلي، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا عن اعتزال والده حسن شحاتة، مدرب منتخب مصر الأسبق، التدريب بشكل نهائي.

بعد الهزيمة من البنك الأهلي .. المصري البورسعيدي يحقق مع علي ماهر

كشف عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، عن فتح التحقيق مع علي ماهر المدير الفني للفريق، مساء الأحد، وذلك بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة

.ليلة تألق ميسي.. الأرجنتين تقسو علي الأكوادور بثلاثية في كوبا أمريكا

حقق منتخب الأرجنتين فوزا غاليا علي منتخب الأكوادور بثلاثية نظيفة في المباراة التي تجمع بين الفريقين في اطار منافسات ربع نهائي كوبا أمريكا.

من يحمل شارة قيادة المنتخب الأولمبي في طوكيو .. شوفي غريب يجيب

قال شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، إن ليفربول الإنجليزي رفض تماما فكرة مشاركة محمد صلاح نجم فريقه في دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو في الفترة بين 22 يوليو الجاري إلى 7 أغسطس المقبل.



ماريو بالما يكشف لـ"صدي البلد" مصيره من الاستمرار مع سلة الأهلي

كشف البرتغالي ماريو بالما المدير الفني لفريق رجال كرة السلة بالنادي الأهلي عن مصيره من الاستمرار مع القلعة الحمراء خلال الموسم الجديد.



لاعب سلة الزمالك: مدرب خاص لتجاوز أزمة الرميات الحرة

تحدث أنس أسامة لاعب نادي الزمالك عن عدم توفيقه في الرميات الحرة خلال مباريات السلة.

رئيس اتحاد السلة : لانحارب الزمالك .. ومن يهاجم اللائحة الجديدة حرام يكون إعلامي

تحدث مجدي أبو فريخة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة عن لائحة قيد اللاعبين للموسم الجديد من المسابقة.

الأهلي يهنئ الشرقية للدخان بالصعود للدوري الممتاز

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب علي تقديم التهنئة لفريق الشرقية للدخان بعد حسمه للصعود الي الدوري الممتاز بعدما تصدر مجموعة الصعيد في دوري المظاليم.

