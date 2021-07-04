روعة وجمال المشغولات اليدوية النوبية داخل معرض الكتاب.. فيديو

شهد معرض الكتاب الدولي في دورته الحالية مشاركة الأعمال اليدوية النوبية، ليكون مركزا لعرض التراث النوبي، بجانب الكتب والمجلدات الحديثة والقديمة.

ويحتضن معرض الكتاب هذا العام 756 جناحا، ووصل عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية والتوكيلات إلى 1218 منهم 823 ناشرا و395 توكيلا.

قالت كريمة سعيد عضو مجلس المرأة النوبية، لـ صدي البلد، إن هذه المشاركة لم تكن الأولي لهم بالمعرض الدولي للكتاب في دورته الـ 52 ولكنها الثالثة، كما أن تلك المشاركة النوبية تسعد أهل النوبة جميعاً ويعد الجناح النوبي أول الأجنحة أقبالاً من الزائرين.

وتعد تلك المشاركة دعما لمشروعات المرأة المصرية النوبية الصغيرة من الدولة في أكبر المشاريع المختصة، لإنبهار العالم بالمشغولات اليدوية الفرعونية التي تشتهر بها مصر وبالأخص النوبة.

وأشارت إلى أن المشاركة هذا العام في المعرض، مختلفة عن كل عام بسبب أزمة كورونا وما يمر به العالم وأن التنظيم علي أعلي مستوى للحفاظ علي صحة الزوار والناشرين والعاملين.

ولفتت إلى أستخدام الخوص والجلد المصري في صناعة المشغولات اليدوية، بالإضافة إلى الخيوط الملونة والخرز التي تترك أثرا تجميليا علي المشغولات.

وتبدأ الأسعار من 20 جنيها إلى 300 جنيه لتناسب جميع المشترين، وتعد تطويرا للتراث الفرعوني القديم لمواكبة الفن الحديث.