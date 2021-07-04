الصحف الإماراتية: ماذا قال بن زايد خلال افتتاح قاعدة 3 يوليو؟.. مصر تتعاقد على 120 مليون جرعة لقاح كورونا.. بايدن يهدد روسيا

تناولت الصحف الإماراتية مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث سلطت الضوء على حضور الشيخ محمد بن زايد افتتاح قاعدة "3 يوليو" العسكرية البحرية إلى جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي.

محمد بن زايد يشهد افتتاح «قاعدة 3 يوليو» البحرية

وبحسب "الإمارات اليوم"، شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتاح «قاعدة 3 يوليو» العسكرية البحرية في منطقة جرجوب المطلة على البحر الأبيض المتوسط، والتي دشنها رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبدالفتاح السيسي.

وهنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أخاه الرئيس عبدالفتاح السيسي وجمهورية مصر العربية حكومة وشعباً، بمناسبة تدشين القاعدة ومواصلة الإنجازات والمشاريع الحيوية النوعية التي تحققها بلادهم في مسيرتها نحو التقدم والبناء والتنمية، متمنياً لمصر الشقيقة مزيداً من التطور والازدهار في ظل قيادة الرئيس السيسي.

كما نقل تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأطيب تمنياته لجمهورية مصر العربية الشقيقة دوام التقدم والرفعة والرخاء.

وتفقد الرئيس المصري يرافقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعدد من ضيوف مصر، الوحدات البحرية في القاعدة الجديدة.

كما تفقدوا الفرقاطة «الجلالة» متعددة المهام، والتي تبلغ مساحة سطحها 500 متر وتتمتع بقدرات قتالية في المجالين الجوي والسطحي، والقدرة على الاشتباك مع الأهداف السطحية والساحلية والجوية باستخدام الذخائر الذكية التي يصل مداها إلى 86 كيلومتراً أثناء تنفيذ مهمة دعم أعمال قتال القوات البرية العاملة بالساحل.

وفي ختام مراسم افتتاح القاعدة، شهد الشيخ محمد بن زايد والرئيس المصري، مناورات «قادر 2021» الاستراتيجية التي انطلقت بتقدم تشكيل جوي بقوة رفع من طائرات متعددة المهام «إف 16» لتنفيذ أعمال الاستطلاع الجوي لمنافذ القيادة والسيطرة ومنطقة العمليات، حيث بدا لهم اكتشاف سفينة مشتبه فيها «غير منصاعة»، تقوم بتقديم الدعم للجماعات الإرهابية، وصدرت الأوامر باقتحام السفينة بواسطة القوات الخاصة بتنفيذ اقتحام «رأسي وأفقي» على السفينة الموجودة.

محمد بن راشد: استثمارنا في الشباب روح نهضتنا والمحرك لمواكبة التطورات من حولنا

وبحسب "الإمارات اليوم"، شهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تخريج مجموعة من رواد الأعمال ضمن الدفعة الأولى من «برنامج تطوير الشركات الناشئة» في كليات التقنية العليا، الذي يأتي استجابة لمبادرة تحويل مؤسسات التعليم العالي إلى حاضنات أعمال تسمح للطلبة بممارسة النشاط الاقتصادي والابداعي، وتسهم في تخريج «شركات» ورواد أعمال مؤهلين وفق أفضل المعايير، لدعم الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة، وبأفكار مبتكرة ورؤى متطورة تلبي احتياجات المستقبل.

وأكد الشيخ محمد بن راشد، خلال اطلاعه على مشروعات الشركات الناشئة، أن «تزويد الطلبة والشباب بالمهارات والأدوات لريادة الأعمال، يمثل أهمية كبيرة ضمن توجهات الدولة، باعتبارهم ثروة واستثماراً وطنياً للمستقبل»، وقال : «استثمارنا في الشباب هو روح نهضتنا.. وأساس لمستقبلنا.. والمحرك لمواكبة التطورات من حولنا».

كما أكد أن دولة الإمارات تبذل جهوداً متواصلة لتعزيز ريادة الأعمال على كل المستويات، لاسيما في مؤسسات التعليم العالي التي تشكّل المرحلة الأخيرة قبل دخول الطلاب والطالبات سوق العمل، حيث قال: «جامعاتنا منابر لتطوير الشباب وتأهيلهم.. المطلوب منها تخريج رواد أعمال وإدراج ذلك ضمن استراتيجياتها وخططها اليومية».

«ريجاليا» بمليار درهم أحدث ناطحة سحاب في دبي

وبحسب "البيان"، أطلقت ديار للتطوير، أمس مشروع «ريجاليا» ناطحة السحاب الفاخرة بقيمة مليار درهم في منطقة الخليج التجاري وتقدم أسلوب حياة ذكي وعصري ينسجم مع أعلى معايير الرقيّ والتميز.وسيكون «ريجاليا» أطول برج تشيده «ديار» على الإطلاق وستحتوي الشقق في البرج السكني المتميز المكون من 70 طابقاً على تقنيات المنزل الذكي مثل وظائف التحكم المتوافقة مع الهواتف الذكية ومجموعة واسعة من وسائل الراحة والترفيه ومرافق عصرية.

وقال سعيد القطامي الرئيس التنفيذي للشركة : ««ريجاليا» ترسي آفاقاً جديدة لأسلوب الحياة العصري الراقي في قلب دبي، ونتوقع أن يشهد المشروع إقبالاً كبيراً من المستثمرين حيث تم تصميمه وفقاً لأعلى المعايير العالمية ويحتوي على مجموعة لا تضاهى من مرافق أنماط الحياة الفاخرة وسيحصل السكان والمستثمرون على هندسة معمارية غاية في الأناقة وتقنيات المدن الذكية ونحن نؤكد التزامنا بتسليم مشاريعنا في وقتها المحدد ونتطلع إلى البدء بعمليات إنشاء «ريجاليا» في أغسطس 2021».

وزيرة الصحة المصرية: تعاقدنا على 120 مليون جرعة من لقاحات كورونا

وبحسب "البيان"، أكدت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد أن مصر تعاقدت على نحو 120 مليون جرعة من لقاحات كورونا، لكن ما توفر حتى الآن منها هو نحو 10 ملايين جرعة فقط، نظرا للطلب العالمي الكبير عليها.

وقالت زايد إن مصنع "فاكسيرا" التابع للوزارة أنتج نحو 650 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك" الصيني، وبدأت دراسات الثبات على اللقاح والتي لا تستغرق سوى أياما بسيطة، ويمكن تطعيم المواطنين باللقاح المصري في شهر أغسطس المقبل.

وتابعت أن مصر ستستقبل خلال أيام مواد خام تكفي لتصنيع جرعات أخرى من لقاح "سينوفاك"، موضحة أن المراحل التالية للتصنيع لن تخضع لدراسات الثبات وسيتم طرحها في مراكز التطعيم بشكل مباشر.

وكشفت أن مصر تدرس تطعيم المواطنين الذين حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح "أسترازينيكا" بأي لقاح آخر في الجرعة الثانية لخلق مناعة أكبر، لكن مصر في انتظار رأي منظمة الصحة العالمية.

وأعلنت خلو مصر من متحور فيروس كورونا "دلتا" وذلك وفقا لآخر تتبع يوم الثلاثاء الماضي، مشيرة إلى انتشار هذا المتحور في دول عديدة ومن الوارد جدا تسربه لمصر.

وأفادت بأن هذا المتحور لا يمثل خطورة كبيرة في الأعراض ولكن خطورته تتمثل في سرعة الانتشار.

وقالت إن بدء التطعيم بلقاح "سينوفاك - فاكسيرا" المصري سيبدأ مطلع أغسطس المقبل، لافتة إلى أن مصر تستهدف تطعيم 40 مليون مواطن حتى نهاية العام الحالي.

بايدن: سنرد إذا ثبت تورط روسيا في الهجمات الإلكترونية

وبحسب "الخليج"، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، إن «الاعتقاد المبدئي» للحكومة الأمريكية يتمثل في عدم مشاركة المتسللين الروس في هجوم إلكتروني ببرامج لطلب الفدية تعرضت له مئات المؤسسات الأمريكية؛ ولكنه في الوقت ذاته ألمح إلى أن واشنطن سترد إذا تأكدت من تورط روسيا في ذلك الهجوم.

وأضاف بايدن: «لسنا متأكدين» من هوية الجهة المسؤولة عن الهجوم. وتابع: «الاعتقاد المبدئي أنها ليست الحكومة الروسية لكننا غير متأكدين بعد».

وقال بايدن: إنه أصدر تعليمات لوكالات المخابرات الأمريكية لإجراء تحقيق. وتابع: إن الولايات المتحدة سترد إذا خلصوا إلى أن روسيا هي المسؤولة عن الهجوم.

تواصل الاحتجاجات في البرازيل ضد حكم بولسونارو

وبحسب "الخليج"، تواصلت، السبت، احتجاجات الآلاف في أرجاء البرازيل؛ رفضاً لحكم الرئيس جاير بولسونارو الذي يخضع لتحقيق على خلفية الاشتباه في إغفاله ممارسات فاسدة طالت صفقة شراء لقاحات، وصفت بـ«العبثية».

وقالت الطبيبة باتريسيا دي ليما منديس (47 عاماً)، أثناء مشاركتها، في تظاهرة بمدينة ريو، «أكثر من 500 ألف إنسان قتلتهم هذه الحكومة بسبب السياسات الباطلة والتضليل الإعلامي والكذب، والآن لدينا فضيحة اللقاحات العبثية».

وفي إطار التحركات التي تعدّ الثالثة منذ نهاية مايو الماضي، للمطالبة برحيل بولسونارو، لبى متظاهرون دعوات المعارضة في بليم (شمال) وريسيفي (شمال-شرق) وماسايو (شمال-شرق) وسط رفع لافتات كتب عليها «بولسونارو قاتل» و«العزل فوراً» و«نعم للقاحات».

ويشتبه في أنّ بولسونارو أغفل شبهات فساد أبلغ عنها موظف في وزارة الصحة. وأشار الموظف أثناء مثوله أمام لجنة تحقيق شكلها مجلس الشيوخ، إلى تعرّضه لـ «ضغوط غير عادية» من أجل المصادقة على استيراد جرعات من لقاح «كوفاكسين» الهندي، اعتبر أنّ قيمتها مبالغ فيها.

وقال نائب رئيس مجلس الشيوخ رندولف رودريغيز، وهو أحد ثلاثة أعضاء في المجلس رفعوا شكوى إلى المحكمة العليا بحق بولسونارو على خلفية «الإخلال بالواجب»، إنّ «رئيس الجمهورية لم يتخذ أي إجراء، بعد أخذه علماً بشبكة فساد ضخمة داخل وزارة الصحة».