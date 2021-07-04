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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أهم الأخبار.. انتحار طالبة حزنا على والدتها وخلاف بين بكر والعدل حول أغاني المهرجانات

تحطم طائرة
تحطم طائرة

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة، على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في تقرير أهم الأخبار.

تحطم طائرة عسكرية فلبينية على متنها 85 شخصاً


أعلن رئيس أركان الجيش الفلبيني، اليوم الأحد، أن طائرة عسكرية تقل 85 شخصا على الأقل تحطمت في جنوب الفلبين يوم الأحد.
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انقطاع مريب للتيار الكهربي في طهران وعدد من محافظات إيران


انقطع التيار الكهربي بشكل مفاجئ في العاصمة الإيرانية طهران وعدة محافظات أخرى، مساء السبت، وسط تكهنات بحدوث هجوم سيبراني.
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مقدرش أعيش من غيرها.. انتحار طالبة بكلية الطب حزنا على وفاة والدتها


أقدمت طالبة بـ كلية الطب فى جامعة الإسكندرية على الانتحار عقب وفاة ولدتها ، وقبل انتحارها نشرت بوست عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، توضح فية أنها لا تستطيع أن تعيش بدون والدتها.  

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مقتل فتاة على يد شقيقها في المنيا


شهدت إحدى قرى سمالوط شمال المنيا مقتل فتاة بعدة طعنات بسلاح أبيض على يد شقيقها في ظروف غامضة، وتجري الأجهزة الأمنية تحرياتها مع المتهم الذي سلم نفسه طواعية لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.

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بعد انفصالهما .. صور رومانسية تجمع محمد عطية وميرنا الهلباوي


أعلنت المذيعة ميرنا الهلباوي انفصالها عن خطيبها الفنان محمد عطية عبر خاصية استوري على إنستجرام.

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خلاف بين حلمي بكر ومدحت العدل حول أغاني المهرجانات


قال الموسيقار حلمي بكر، إن الأغنية عبارة عن أضلع، مؤلف وملحن وكلمات وموزع، مضيفاً أن أهم ضلع هو الجمهور.

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هل يجوز التوسل بالنبي.. وما الأدلة على ذلك من القرآن والسنة؟


أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن من المعاني التي أُسيء فهمها في الإسلام في عصرنا الحديث معنى «التوسل» مما يوجب علينا أن نعود للأصل اللغوي والمعنى الشرعي للتوسل قبل الحديث عن حكم التوسل بالنبي الكريم.
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20 مفقوداً وتدمير 80 مبنى بسبب الانهيارات الأرضية في اليابان

ذكرت وكالة "كيودو" اليابانية أن اليابان استأنفت عمليات إنقاذ 20 مفقودًا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد بعد الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي ضربت مدينة أتامي بوسط البلاد، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل.

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اهم الاخبار انتحار طالبة خلاف اغاني المهرجانات التوسل

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