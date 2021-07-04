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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دورة تدريبية لتعليم الفتيات في سيناء تصنيع الكليم البدوي

التدريب علي صناعة
التدريب علي صناعة الكليم في سيناء

تنفذ جمعية التدريب المهنى والأسر المنتجة بالعريش  التابعة للتضامن الاجتماعى بشمال سيناء ،اليوم الأحد دورة تدريبية لتعليم الفتيات في سيناء ،تصنيع الكليم  اليدوي من الصوف ، تحت اشراف مركز إعداد الأسر المنتجة بالعريش شمال سيناء. 


وأكدت منى جمعة مدير مركز أول لإعداد الأسر المنتجة بالعريش على أن الدورة مجانية ، وتقام في مقر المركز بمركز التكوين المهنى بالعريش وتستمر لمدة أسبوعين .
 

وأشارت الى التدريب يشمل تعليم المتقدمين كل ما يتعلق بأعمال تصنيع الكليم وانتاجه ،  بهدف زيادة دخل الأسرة وإقامة مشروعات إنتاجية ولاتاحة فرصة عمل لكافة الراغبين في التدريب على تصنيع الكليم اليدوى ، وأن التدريب يتم تحت اشراف مدربين مؤهلين ومتخصصين فى هذا المجال .. مع توفير الآلات والخامات الخاصة بأعمال التدريب والانتاج .

 

شهادة معتمدة  :

 

وأضافت،  أنه بعد انتهاء مدة التدريب يحصل المتدربين على شهادات تأدية الدورة معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعى .. كما يتم عرض منتجاتهم خلال الدورة فى معرض الأسر المنتجة داخل المركز ، ويلى ذلك إتاحة الفرصة أمامهم لاقامة مشروعات خاصة بهم وبيع منتجاتهم فى منافذ ومعارض الأسر المنتجة .. كما يمكن لكل متدرب الحصول على قرض لتمويل المشروع بعد إجراء بحث اجتماعي وتقديم دراسة جدوى اقتصادية عن المشروع .

ومن جانبه .. أكد عدلى الكاشف المدير التنفيذى لجمعية الأسر المنتجة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية .. حيث يتم تطهير وتعقيم مكان التدريب ومراعاة التباعد بين المتدربين .. علاوة على تقسيم المتدربين الى مجموعات لأجل الاستعاب والتعلم وتحقيقا للتباعد فى ظل أزمة كورونا .

ومما يذكر أنه تم خلال الفترة الماضية اقامة عدة دورات تدريبية ناجحة في مختلف مجالات التصنيع للمنتجات اليدوية ومنتجات البيئة .. حيث تم من خلالها تخريج عدة دفعات من الشباب والفتيات والسيدات بعد تدريبهم وحصولهم على شهادات تأدية الدورة معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعى ، وقد تلاحظ الإقبال الشديد عليها نظرا لرغبة الكثيرين منهم فى تعلم مهارات تعينهم على مواجهة أعباء المعيشة ورفع مستوى الأسرة الاقتصادى وزيادة دخلها من خلال اقامة مشروعات لتصنيع المنتجات وبيعها .
الكليم

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تدريبية تعليم الفتيات الكليم سيناء

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