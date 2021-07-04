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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد التأهل لنصف النهائي.. ساوثجيت يعدد مميزات إنجلترا في اليورو

صدى البلد

علّق جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا، على فوز المنتخب الإنجليزي، مؤكدا أن روح المجموعة هي التي تميز فريقه بعد تأهله إلى قبل نهائي بطولة أوروبا يورو 2020، بفوزه 4-0 على أوكرانيا أمس، السبت.

وتأهل المنتخب الإنجليزي إلى قبل النهائي في بطولة أوروبا لأول مرة في 25 عاما.

وسجل هاري كين هدفين وأضاف هاري مجواير وجوردان هندرسون هدفين آخرين.

وقال ساوثجيت في مؤتمر صحفي: "قدمنا أداء رائعا، ليس فقط اللاعبين الذين شاركوا في التشكيلة الأساسية ولكن الذين لعبوا في الشوط الثاني حافظوا أيضا على الزخم.. أنا أفكر كذلك في اللاعبين الذين تركتهم خارج التشكيلة والذين لم ينزلوا الملعب (من البدلاء)".

وتابع: "لقد كانوا جزءا هائلا مما نقوم به. من الصعب جدا إبقاء مجموعة بهذا الحجم سعيدة وتشعر بالتقدير. ومع ذلك كان هؤلاء اللاعبون في غاية الروعة في كيفية التضحية بأنفسهم من أجل المجموعة".

وأضاف: "نحن في الدور قبل النهائي بسبب هذه الروح. بالطبع جودة الأداء مهمة، لكني رأيت الكثير من الفرق تخرج لأنها لا تتمتع بروح هؤلاء اللاعبين".

ويلتقي المنتخب الإنجليزي في مباراته التالية يوم الأربعاء باستاد ويمبلي مع الدنمارك التي هزمت جمهورية التشيك 2-1 اليوم السبت.

ويمر المنتخب الدنماركي بفترة مشوبة بالعواطف في أعقاب سقوط كريستيان إريكسن مغشيا عليه على أرض الملعب بسبب أزمة قلبية، ويدرك ساوثجيت مدى جودة وتماسك المنافس بعد التجربة المروعة التي مر بها لاعب الوسط.

وقال ساوثجيت: "نعرف جيدا قدرات منتخب الدنمارك وقد أثبت ذلك في هذه البطولة. يستفيدون من موجة من المشاعر بسبب ما حدث مع كريستيان أيضا.. ستكون مباراة رائعة".

وواصل: "لدينا خبرة أكبر في هذا النوع من المباريات كمجموعة ويتمتع اللاعبون على المستوى الفردي بخبرة في تلك المباريات أيضا (على مستوى الأندية)، ولذلك يتعين علينا استغلال ذلك يوم الأربعاء".

وستكون الجائزة الظهور لأول مرة في نهائي بطولة أوروبا بالنسبة للمنتخب الإنجليزي، وثاني مرة في بطولة كبرى.

وأتم ساوثجيت: "ما زال أمامنا طريق طويل. قبل نهاية مباراة الليلة كنت أفكر بالفعل في التحدي التالي، وهذا هو الأمر بالنسبة لنا، لم نذهب أبدا إلى نهائي بطولة أوروبا، وهي فرصة أخرى لنا لصنع التاريخ".

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