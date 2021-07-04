الأمم المتحدة توافق على صرف التمويلات القطرية لـ حماس.. ما الأمر؟

ذكرت قناة كان العبرية، صباح اليوم الأحد، أن الأمم المتحدة وافقت على مقترح من عدة وسطاء، لتولي المسؤولية عن عملية صرف التمويلات القطرية لحركة حماس في قطاع غزة.



وقال مراسل ومحلل الشئون الفلسطينية في القناة العبرية "جال بيرجر" نقلاً عن مصادر فلسطينية، إن المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، عقد لقاءات وأجرى اتصالات مع عدة أطراف، من بينها إسرائيل وقطر وأبلغهما بموافقة الأمم المتحدة بتولي المسؤولية عن التمويلات وصرفها.





وأضاف "بيرجر" وفقًا للمصادر الفلسطينية، أن الأموال ستصرف عبر بنوك تتبع للسلطة الفلسطينية، مثل بنك فلسطين وغيره، وليس عبر البريد أو البنوك التابعة لحماس كما كان معتادًا قبل عملية "حارس الأسوار".



وأوضح أن إسرائيل ليس لديها مانع في أن يتم صرفها عبر الأمم المتحدة على أن يتم مراقبة وصول الأموال وعملية صرفها حتى لا يتم وصول أي منها لحماس.



وأشار "بيرجر" إلى أن هذا التغيير في آلية إدخال التمويلات القطرية إلى قطاع غزة يهدف إلى تشديد الرقابة عليها، بالإضافة إلى ذلك فإن الآلية الجديدة لا تشمل صرف رواتب لموظفي غزة.



وكانت القناة 12 العبرية قالت أول أمس إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بينت لبيد تعمل على آلية جديدة لتحويل الأموال إلى غزة من خلال صندوق الأمم المتحدة، والتي ستمكن من مراقبة الوجهة التي تصل إليها الأموال بالفعل.