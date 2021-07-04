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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد حظر الجماهير .. قرار عاجل من الكاف بشأن نهائى دورى أبطال إفريقيا

شعار الكاف
شعار الكاف

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “ كاف ” تطبيق نظام الفقاعة الطبية خلال المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها 17 يوليو الجاري بين الأهلى وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب .

واستقر الكاف على سفر الأهلى وكايزر تشيفز إلى المغرب قبل موعد المباراة بـ 72 ساعة للدخول فى الفقاعة الطبية الشاملة لتجنب مخاطر فيروس كورونا والخروج بالمباراة إلى بر الأمان .

وكان الكاف أعلن بشكل رسمي إقامة المباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا بين الأهلى وكايزر تشيفز دون حضور جماهيري وذلك بناء على رغبة من السلطات المغربية المستضيفة للنهائى الإفريقي .

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “ كاف” أول أمس الجمعة، عن تعيين البوروني باسيفيك ندابيهاوينيمانا، حكمًا لإدارة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.
 

واختار الكاف باسيفيك ندابيهاوينيمانا كحكمًا للمباراة، على أن يساعده الكاميروني إلفيس نجوجوي، والأوغندي لي أوكيلو وتم تعيين المغربي رضوان جيد حكمًا لتقنية الفيديو، على أن يعاونه مواطنه زكريا برينسي.

 

وتأهل النادي الأهلي لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للعام الثاني على التوالي بعد إقصائه الترجي التونسي من دور نصف النهائي، فيما أقصى كايزر تشيفز فريق الوداد البيضاوي المغربي.

وعلى الجانب الأخر ، يصطدم الأهلى مساء اليوم الأحد بمضيفه فريق سموحة في المباراة التي تجمع بين الفريقين في إطار الجولة الـ ٢٨ من الدوري المصري الممتاز علي استاد الاسكندرية.
 

يدخل الأهلى اللقاء وفي رصيده 42 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في المسابقة بعدما لعب 20 مواجهة، بينما يأتي سموحة في المرتبة الرابعة برصيد 40 نقطة من 27 مباراة.


ويسعى الأهلى خلال مواجهة سموحة لتحقيق فوزًا غائبًا في الدوري منذ 58 يومًا، عندما تفوق على الاتحاد السكندري في السادس من شهر مايو الماضي.

وعلى الرغم من طول مدة غياب الانتصارات، إلا أن الأهلى لم يخض خلال تلك الفترة سوى مواجهتين فقط، في ظل تعطل المسابقة بسبب فترة التوقف الدولي، إلى جانب ارتباطه بخوض مباريات الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أفريقيا حتى وصوله للنهائي.

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