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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شهية ولذيذة .. طريقة عمل البريوش بالسكر

البريوش بالسكر
البريوش بالسكر

 البريوش بالسكر يعد من المخبوزات التي تحتوي على مذاق لذيذ وغني، والمعجنات من الأكلات التي يفضلها الكثير من الأشخاص، ويمكن تحضير المخبوزات والمعجنات بالعديد من الوصفات الشهية واللذيذة ومنها البريوش بالسكر.

وإليكم طريقة تحضير البريوش بالسكر

مقادير البريوش بالسكر


3 كوب دقيق 

1 ملعقة كبيرة خميرة 

رشة ملح 

ثلث كوب سكر بودرة 

بيضة 

نصف كوب لبن 

50 جرام زبدة 

للوجه

بيضة 

زبيب 

فانيلا 

سكر 

 

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طريقة تحضير البريوش بالسكر

* 1. نضع الدقيق والملح والسكر وزيت الزيتون في وعاء.

* 2. نضيف الخميرة والبيضة المخفوقة والماء الساخن.

* 3. نخلط المكوّنات لمدّة عشر دقائق، حتى نحصل على عجينة.

* 4. نُغطي الوعاء، ثمّ نتركه جانباً مدّة ساعة.

* 5. نُقسم العجينة إلى ثماني قطع متساوية في الحجم.

* 6. نضع قطعة من العجين على سطح الطاولة المدهونة بالزيت والسكر والزبيب، ونفرد العجين بالنشابة

* 7. ندهن وجه العجينة بالزبدة، ثمّ نلفها على شكل رول.

* 8. نضع رول العجينة في صينية الفرن المدهونة بالزبدة.

* 9. نُكرر الخطوات ليتم الانتهاء من كل قطع العجين.

* 10. نُغطي العجينة من جديد، ثمّ نتركها في الفرن حتى تخمر.

* 11. ندهن وجه العجينة بالزبدة.

* 12. نُسخن الفرن إلى حرارة 180 درجة مئوية.

* 13. نضع الصينية في الفرن لمدة ثلث ساعة.

* 14. نُخرج البريوش بالسكر من الفرن، ثمّ ننثر وجهها بالسكر وتقدم

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