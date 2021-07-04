الأمراض الصامتة تقتلك دون أن تعلم.. كيف تقي نفسك منها ؟

الأمراض الصامتة هي أمراض دون أعراض قد تصيب الإنسان، وتدمر جسمه وتقتله بصمت دون أن يعلم، ولا يتم تشخيص الإصابة بهذه الأمراض إلا في وقت متأخر جداً، وقد يكون من الصعب عندها تدارك الحالة أو إنقاذها.

ويستعرض" موقع صدى البلد" هذه الأمراض التي تعرف باسم "الأمراض الصامتة" في السطور التالية:

ضغط الدم المرتفع

يعد ارتفاع ضغط الدم من الأمراض الصامتة التي قد يعاني منها البعض، حيث يتم تشخيص المريض بأنه مصاب عندما تكون قراءة ضغط دمه 140/90 مليمتر أو أعلي.

غالبًا ما يرتبط ضغط الدم المرتفع بمسببات متنوعة، مثل: التوتر، والتدخين، وتناول كميات كبيرة من الملح، والقلق، والكحول، والخمول، والسمنة، والوراثة، واستعمال حبوب منع الحمل أو مسكنات الألم، وأمراض الكلى، وعادة لا يسبب ارتفاع ضغط الدم بأعراض ظاهرة وواضحة، لذلك قد يعد من الأمثلة على أمراض تقتلك بصمت.

وفي بعض الحالات الأخرى قد يتسبب في الإصابة بصداع، أو انقطاع في النفس، أو نزيف في الأنف، ولكن هذه الأعراض غالبًا ما تظهر عند ارتفاع الضغط بشكل خطير، إذا تم تجاهل ضغط الدم المرتفع فإنه قد يتسبب في نشأة وتطور أمراض القلب والجلطات.

انتبه

حاول تفقد ضغط دمك بشكل منتظم ومتابعته.

عدم إهمال أي دواء قد يصفه لك الطبيب بخصوص حالتك.

مرض السكر

يتطلب السكري عادة متابعة مستمرة ومنتظمة من المريض، وتبعًا للاتحاد الدولي لمرض السكر فإن ما يقارب 387 مليون شخصًا على الأقل حول العالم مصابون بالسكر ولا يعرفون أنهم مصابون، لذا يعد السكر من إحدى أشهر الأمثلة على أمراض قد تقتلك بصمت، وقد تظهر على المصاب بالسكري بعض الأعراض مثل: العطش الشديد، والجوع، وخسارة الوزن المفاجئة، والتبول بكثرة، وبطء في شفاء الجروح، والتعب المستمر، وتشوش الرؤية.

مع أن السبب الرئيسي وراء السكري لا زال غير معروف إلا أن بعض العوامل غالبًا ما تلعب دورًا كبيرًا في الإصابة، مثل: الوراثة، والجينات، والحمية الغذائية السيئة، والسمنة، وعدم ممارسة الرياضة، وقلة الحركة.

انتبه

إذا لم يتابع المصاب بالسكري حالته بشكل جيد مع الطبيب فإن هذا قد يؤدي للإصابة بأمراض القلب والكلى، أو بتر الأطراف، أو الجلطات، أو خسارة البصر في بعض الحالات، والجدير بالمعرفة أن مرض السكر يعد من الأمراض الصامتة.

مرض الشريان التاجي

يعد هذا المرض من أحد أمراض القلب الشائعة والتي تندرج تحت مسمى الأمراض الصامتة، وسببه تراكم البلاك في داخل جدران الشرايين، وقد يسبب فرط تراكم البلاك هنا تضيق هذه الشرايين مع الوقت وانغلاقها التام في نهاية الأمر، ما قد يخل بتدفق الدورة الدموية في الجسم.

مع الوقت قد يتسبب هذا المرض بإضعاف عضلة القلب تدريجيًا وفشل القلب كليًا بعد ذلك، وتلعب عدة عوامل دورًا في الإصابة بمرض الشريان التاجي، مثل: السمنة، والوراثة، والحمية الغذائية السيئة، والتدخين، وقلة الحركة.

ولا يتسبب هذا المرض بأي أعراض فورية، بل قد يصاب به المريض لفترة طويلة قبل أن يدرك وجوده، أو حتى قد يصاب بنوبة قلبية بسببه وبشكل يبدو مفاجئًا، وبهذا يعد من إحدى الأمثلة على أمراض تقتلك بصمت.

سرطان عنق الرحم

تبعًا لمنظمة الصحة العالمية يعد سرطان عنق الرحم رابع أكثر السرطانات فتكًا وشيوعًا بين النساء خاصة في الدول النامية، ويصيب هذا السرطان خلايا عنق الرحم ولا يتسبب بظهور أي أعراض في مراحله الأولى، وبذلك يعد من الأمثلة على أمراض تقتلك بصمت.

وفي حال لم يتم تشخيص هذا السرطان مبكرًا فقد ينتشر إلى المثانة، والكبد، والأمعاء، والرئتين، وفي المراحل المتأخرة منه قد تشعر المرأة بألم في منطقة الحوض وقد تصاب بنزيف.

مرض الكبد الدهني

هو مرض يعاني المصاب به من عدم قدرة الكبد على تفكيك الدهون وتحليلها، ما يؤدي إلى تراكمها في داخل أنسجة الكبد، وبذلك يعد من أحد الأمثلة على أمراض تقتلك بصمت.

أمراض صامتة تقتلك بصمت

هشاشة العظام

يتسبب مرض هشاشة العظام بخلل في العظام وهو من الأمراض الصامتة التي لا تتسبب بأية أعراض في مراحله الأولى، ما يجعل تشخيصه مبكرًا أمرًا شديد الصعوبة، ومن الممكن الإصابة به في أي عمر، وعادة ما تكون أولى الأعراض لهذا المرض تكسير مؤلم في العظام، ولهذا يعد من الأمثلة على أمراض تقتلك بصمت.

وتزداد فرص الإصابة بالمرض عند الإناث خاصة من العرق القوقازي والآسيوي لا سيما بعد بلوغ سن اليأس، بالإضافة إلى عوامل أخرى، مثل: الجينات، والحمية السيئة، وقلة الحركة، والتدخين، وتناول أدوية معينة.

انتبه

حاول استشارة الطبيب شكل دوري، واحرص على الحركة وتناول أغذية غنية بالكالسيوم، والحصول على كفايتك من فيتامين د، واتباع عادات صحية.

سرطان القولون

يعد ثالث أكثر السرطانات شيوعًا في الولايات المتحدة وحدها، وينشأ الورم في الشرج أو القولون بشكل تدريجي ويكون في البداية على هيئة أورام حميدة صغيرة إذا تركت دون علاج فإنها قد تصبح خبيثة مع السنين، ومن الممكن إذا تم تشخيص سرطان القولون مبكرًا أن يحصل الشفاء التام بنسبة 90%.

ومع أن هذا النوع من السرطانات لا يترافق مع أي أعراض إلا أن ملاحظتك لهذه الأمور: إمساك أو إسهال غير مبرر، وجود دم في البراز، غازات وألم في البطن، خسارة الوزن دون سبب واضح، وغثيان.

والجدير بالعلم أن سرطان القولون يعد من الأمراض الصامتة التي تندرج تحت عنوان أمراض تقتلك بصمت.

سرطان الجلد غير الميلاني

قد يصاب الإنسان بهذا النوع من السرطانات في طبقات الجلد العلوية نتيجة فرط تعرضه للأشعة فوق البنفسجية من الشمس، أو استعمال آلات تسمير البشرة، أو طرق تسمير البشرة الصناعية، وتزداد فرص الإصابة بسرطان الجلد غير الميلاني.

انتبه

عادة ما تكون أولى علامات الإصابة على شكل كدمة حمراء أو رقعة جلدية متقشرة لا تشفى حتى بعد مرور أسابيع على ظهورها، لذلك احرص دومًا على استشارة الطبيب وبشكل دوري.

داء شاغاس أو داء المثقبيات الأمريكي

هو من الأمراض الصامتة التي تتسبب فيها بالأساس طفيليات من نوع معين، وتتسبب به عضة حشرة تحمل طفيليات تسمى المثقبية الكروزية.

في المراحل الأولى لا تظهر أية أعراض رغم وجود كميات كبيرة من هذه الطفيليات المنقولة في مجرى الدم، وهذا ما يجعل هذا المرض من إحدى الأمثلة على أمراض تقتلك بصمت.