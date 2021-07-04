شاهد .. حلقة استثنائية لـ " صباح الخير يا مصر " من مدينة المنصورة الجديدة

يقدم برنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية " الأولى " ، حلقة استثنائية من مدينة " المنصورة الجديدة ، تقديم الإعلامية " جومانا ماهر " ، و الإعلامي " حسام الحداد " .

وقالت الإعلامية " جومانا ماهر " إن مدينة " المصورة الجديدة " ليست فقط مدينة ذكية بل مدينة سياحية ، تصلح للزيارة طوال العام .

معاون رئيس الجهاز تكشف الوحدات والخدمات فى مدينة المنصورة الجديدة

قالت نورا وجيه المهندس المعاون لرئيس جهاز المنصورة الجديدة، إن العمل فى المرحلة الأولى للمشروع بدأ فى ٢٠٦٣ فدان منهم ١٩٦ عمارة تتبع سكن مصر و ٤٦٨ عمارة إسكان فاخر و هو ما يسمى بجنة مصر ١١٤٩ فيلا.



أضافت" وجيه" خلال لقائه مع الإعلامى "مصطفى شيردى" فى برنامج" الحياة اليوم" المذاع على قناة" الحياة"، أن العمل الآن فى المشروع يجرى على ٥٨ عمارة إسكان متميز و هو ما يسمى سكن لكل المصريين منخفض التكاليف.

أوضحت" الرئيس المعاون لرئيس جهاز المنصورة الجديدة"، أن العمارة الواحدة تحتوى على دور أرضى ، ٥ أدوار علوى كل دور منهم يحتوى على ٤ شقق مساحة كلا منهما ٩٤ متر بها صالة و حمام و مطبخ و ٣ غرف.



أكدت، أن صاحب الشقة عند استلامها يجدها مجهزة بالكامل، منوهة إلى أن الشخص إذا كان لديه ملاحظات على الشقة يقوم المسئولون عن المشروع بالعمل عليها وإنهائها و تسلم بعد ذلك لمن يمتلكها كاملة التشطيبات.

و تابعت، اى شكوى لدى أى مواطن من الحاجزين فى الوحدات يتم حلها على الفور، مشيرة إلى أن فى البداية طرحت عمارات سكن مصر ثم الإسكان الفاخر و ما يتبقى للطرح هو الإسكان الاجتماعى.



لفتت إلى، أن أى شخص يتعاقد على شقة فى تلك الوحدات تسلم له بعد التعاقد فورا،مؤكدة أن جميع الوحدات بها غاز طبيعى، و تتضمن أيضا وجود المرافق بها من مياه و كهرباء إلى جانب منطقة الخدمات .





