عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصائح بسيطة يجب وضعها في الاعتبار عند شراء مرتبة

صدى البلد

هل تخطط لشراء مرتبة جديدة ؟ قد يكون اختيار المرتبة المناسبة أمرًا محيرًا نظرًا لوجود الكثير من العلامات التجارية المتوفرة في السوق، قد لا يكون الكثير من الناس على دراية بالأنواع والصفات المطلوبة للفراش المناسب. 

يمكن أن تؤثر المرتبة على نوم الشخص وتوفر الدعم المناسب للجسم، مما يضمن وضعية نوم صحية.

 

فيما يلي بعض النصائح التي تشاركها SleepyPanda ، وهي علامة تجارية في مساحة الفراش الحديثة.

نوع المرتبة

هذا أحد أكبر العوامل في اختيار المرتبة هناك أنواع مختلفة من المراتب تتراوح من الأسرة القطنية إلى المراتب المتطورة  هناك أيضًا نوابض جيبية ومراتب لاتكس ومراتب ميموري فوم والتي تعد مزيجًا من الراحة والتكنولوجيا.

إن اختيار مرتبة صلبة أو ناعمة هو نداء العميل تمامًا - الصحة والراحة عاملان رئيسيان، مراتب تقويم العظام ليست صلبة ولينة مما يضمن جودة عالية ودعمًا للوضعية ونومًا أفضل.

 

حجم المرتبة

يجب أن تتناسب المرتبة دائمًا مع مهدك وإلا ستتضرر بسبب نقص الدعم، وستؤثر أيضًا على راحتك ونومك.

الاكتئاب وقلة النوم.. تأثير الحالة النفسية على الوزن

احذر من النوم تحت المروحة.. أضرار لا تتوقعها من هذه العادة.. تغلب عليها من خلال هذه الحيل.. لا تهمل هذه النصائح فتصاب بالأمراض

سماكة المرتبة

يلعب سمك المرتبة دورًا كبيرًا في توفير الراحة والدعم الذي يحصل عليه المرء منها. مراتب تقويم العظام ذات مستوى عالٍ مما يجعل الدخول والخروج من السرير أسهل مع توفير الدعم الكافي للجسم والصحة والنوم المريح.

ضمان المرتبة

تقدم معظم العلامات التجارية مسارات للتحقق من راحة العملاء يُفضل دائمًا اختيار مرتبة بضمان عالٍ ومتانة.

 من الحكمة عدم اختيار المرتبة التي يختارها الجميع، واختيار المرتبة التي تناسبك يُقترح اختبار المرتبة قبل شرائها لأنها ستمنحك فكرة عن الجودة.

مرتبة شراء مرتبة النوم المريح اختيار المرتبة المرتبة

ترشيحاتنا

أشهر 7 شخصيات نسائية تاثيرا في عالم صناعة السيارات

شاهد .. أحدث هاتف ذكي يعمل بنظام ويندوز 11

مدرب الشارقة: برشلونة فاوض علي زين قبل الأهلي.. ومفيش عاقل يرفض البلوجرانا

أنباء عن وفاة 4 مصريين في حرائق غابات قبرص | تفاصيل

الإسكان: تسليم بعض أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة نهاية العام الجاري

الصحة: إغلاق 1259 عيادة ومركزاً طبياً ومستشفى خاصاً مخالفاً بـ 26 محافظة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد حظر الجماهير.. قرار عاجل من الكاف بشأن نهائى دورى أبطال إفريقيا

قفزة مرعبة.. سمكة قرش تصطاد طيار مظلي في البحر الأحمر.. فيديو

بسمع بلاوى بين الناس..دلال عبد العزيز تكشف أسرار حياتها مع سمير غانم

ميزة أنيقة في تطبيق واتساب تربط أندرويد وiOS قريبا

80 نسبة الرطوبة في الجو.. درجات الحرارة اليوم الأحد في القاهرة والمحافظات

مشروع قانون.. حبس وغرامة حال تأجيرك عقارا دون إخطار الشرطة

هزيمة ساحقة .. شعب تيجراي يلقن آبي أحمد درسا قاسيا

تحرك برلماني لتطبيق قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص أول 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد مرعب لشاحنة ضخمة تطيح بامرأة أثناء عبور الشارع.. فيديو

لن تصدق ما فعله .. رجل يضحي بروحه لإنقاذ كلبه من هجوم كلاب مسعورة|فيديو

قرد متوحش يعتدي على طفلة داخل حمام منزلها

لتعرضها للتنمر في مباراة إنجلترا.. نصف مليون جنيه تعويضا لطفلة ألمانية مفقودة

فيديو

"لو عيان اتعالج".. هالة صدقي تنتفض ضد زوجها سامح سامي "فيديوجراف"

ليست الأولى .. 3 يوليو أحدث القواعد العسكرية المنضمة للاتجاه الغربي

بحضور السيسي وبن زايد.. أبرز مشاهد افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية..فيديوجراف

منها علاوة القطاع الخاص .. 6 هدايا للمصريين هذا الشهر "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

منال خيرت تكتب: يُحكى أن

أحمد الغنام يكتب : بالوحدة نقود

أمانى سمير تكتب: فى ذكرى التحرير

د.محمد عونى يكتب: الشناوى يبدع أفريقيا ويخفق محليًا

وفاء أبو السعود تكتب: صراع لن ينتهي 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ