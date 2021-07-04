عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سيد فؤاد: مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يعمل على توطيد العلاقات مع دول القارة .. شاهد

السيناريست سيد فؤاد
السيناريست سيد فؤاد

قال السيناريست سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، إننا نعمل على توطيد العلاقات مع الدول الأفريقية الشقيقة من خلال السينما والسياحة والإنتاج المشترك والعلاقات الثقافية والإنسانية مع أشقائنا فى القارة.

وأضاف السيناريست سيد فؤاد، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن المهرجان له دور فى صناعة السينما .

ولفت السيناريست سيد فؤاد، إلى أن الأفلام المتحركة جزء من الأفلام التى تنتج داخل القارة وبالتالي نحاول أن نشارك فى دعم هذا النوع من الأفلام.

رسوم متحركة

وأشار السيناريست سيد فؤاد إلى أن أمس مر 85 سنة على مرور أول فيلم رسوم متحركة في أفريقيا، موضحاً أننا قدمنا عددا كبيرا من الأفلام الافريقية التى عرضت أمام عدد كبير من الدول الأفريقية منها السودان.

وفى سياق آخر، كشف السيناريست سيد فؤاد أن اختيار فيلم " الأرض " جاء لطبيعة موضوعه ولكونه ضمن أهم 100 فيلم مصري وعربي، بالإضافة لتوجه الوطني وترسيخ فكرة الانتماء للأرض والوطن ومكافحة المستعمر بكل صوره ، ويحاول نادي السينما الافريقية ومهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الاستفادة من فرص وجود الشباب الافريقي في مصر للتعريف بالسينما المصرية في مختلف عصورها وخاصة الأجيال الشابة التي لا تعلم الكثير عن تاريخ السينما المصرية العريقة.

وأضافت عزة الحسيني: كذلك لأهمية مخرجه يوسف شاهين عالميا وأفريقيا كنموذج للمبدع الخلاق المرتبط بقضايا وطنه الذي يحول همومه وقضاياه المحلية بفنه العميق إلى موضوعات عالمية إنسانية، كما أن وجود المخرج الكبير يسري نصر الله ليحاضر للوفود حول السينما المصرية وذلك لعلاقته وعمله مع شاهين في العديد من الأفلام وكذلك لرؤيته الشاملة والخاصة في تاريخ السينما المصرية وربطها بالسينما الأفريقية والعالمية.

يحتفي مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بيوم أفريقيا وذلك بالتعاون مع منحة ناصر للقيادة والتي تضم وفودا من أفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية تحت إشراف منسق عام المنحة حسن غزالي تلك المنحة التي تقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتتناول المنحة هذا العام الشخصية القيادية المصرية ، كما تمتد المنحة لأول مرة خارج أفريقيا إلي أسيا وأمريكا اللاتينية ، وفي هذا الاطار يعرض نادي السينما الأفريقية بوم  5 يونيو 2021 بالتعاون مع " زاوية "  وشركة مصر العالمية  فيلم " الأرض " النسخة المرممة مترجمة بالإنجليزية للوفود المشاركة وعدد 150 شاب وفتاة يدرسون القيادة والشخصية المصرية ، وكذلك يتم عرض الفيلم التسجيلي ( أنشودة الوداع ) حول رحيل الزعيم جمال عبد الناصر.  


ويعقب العروض محاضرة باللغة الإنجليزية للمخرج يسري نصرالله عن السينما المصرية ويوسف شاهين نموذجا حيث يقدم للضيوف جزء من تاريخ السينما المصرية وموقع فيلم الأرض ليوسف شاهين بالنسبة لتاريخ السينما المصرية.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية سيد فؤاد الدول الأفريقية الشقيقة السودان السينما المصرية العريقة يسرى نصر الله

ترشيحاتنا

قائمة المغادرين.. ملفات مهمة في الهلال السعودي تنتظر الحسم

تسليم الملفات.. بدء المرحلة الثانية بمسابقة وظائف المحطات النووية اليوم

اجتماع مهم بالتعليم قبل امتحانات الثانوية العامة بـ 4 أيام

أول تعليق من ميسي بعد تأهل الأرجنتين إلى نصف نهائي كوبا أمريكا

إدخال الوقود لـ غزة.. واعتقال عنصر أمن فلسطيني بزعم إطلاق النار

اليوم.. المراكز التكنولوجية تتلقي طلبات تراخيص البناء في المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد حظر الجماهير .. قرار عاجل من الكاف بشأن نهائى دورى أبطال إفريقيا

ميزة أنيقة في تطبيق واتساب تربط أندرويد وiOS قريبا

قفزة مرعبة.. سمكة قرش تصطاد طيار مظلي في البحر الأحمر.. فيديو

بسمع بلاوى بين الناس..دلال عبد العزيز تكشف أسرار حياتها مع سمير غانم

مشروع قانون.. حبس وغرامة حال تأجيرك عقارا دون إخطار الشرطة

هزيمة ساحقة .. شعب تيجراي يلقن آبي أحمد درسا قاسيا

شركة طيران الإمارات تعلق رحلاتها إلى السعودية

كيلو الفراخ بـ 19 جنيها..ننشر أسعار الدواجن والبط والأرانب من المزرعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد مرعب لشاحنة ضخمة تطيح بامرأة أثناء عبور الشارع.. فيديو

لن تصدق ما فعله .. رجل يضحي بروحه لإنقاذ كلبه من هجوم كلاب مسعورة|فيديو

قرد متوحش يعتدي على طفلة داخل حمام منزلها

لتعرضها للتنمر في مباراة إنجلترا.. نصف مليون جنيه تعويضا لطفلة ألمانية مفقودة

فيديو

ليست الأولى .. 3 يوليو أحدث القواعد العسكرية المنضمة للاتجاه الغربي

بحضور السيسي وبن زايد.. أبرز مشاهد افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية..فيديوجراف

منها علاوة القطاع الخاص .. 6 هدايا للمصريين هذا الشهر "فيديوجراف"

2 مليون جنيه وابتزاز .. تفاصيل جديدة في أزمة حسام حبيب وشيرين

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

منال خيرت تكتب: يُحكى أن

أحمد الغنام يكتب : بالوحدة نقود

أمانى سمير تكتب: فى ذكرى التحرير

د.محمد عونى يكتب: الشناوى يبدع أفريقيا ويخفق محليًا

وفاء أبو السعود تكتب: صراع لن ينتهي 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ