سيد فؤاد: مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يعمل على توطيد العلاقات مع دول القارة .. شاهد

قال السيناريست سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، إننا نعمل على توطيد العلاقات مع الدول الأفريقية الشقيقة من خلال السينما والسياحة والإنتاج المشترك والعلاقات الثقافية والإنسانية مع أشقائنا فى القارة.

وأضاف السيناريست سيد فؤاد، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن المهرجان له دور فى صناعة السينما .

ولفت السيناريست سيد فؤاد، إلى أن الأفلام المتحركة جزء من الأفلام التى تنتج داخل القارة وبالتالي نحاول أن نشارك فى دعم هذا النوع من الأفلام.

رسوم متحركة

وأشار السيناريست سيد فؤاد إلى أن أمس مر 85 سنة على مرور أول فيلم رسوم متحركة في أفريقيا، موضحاً أننا قدمنا عددا كبيرا من الأفلام الافريقية التى عرضت أمام عدد كبير من الدول الأفريقية منها السودان.

وفى سياق آخر، كشف السيناريست سيد فؤاد أن اختيار فيلم " الأرض " جاء لطبيعة موضوعه ولكونه ضمن أهم 100 فيلم مصري وعربي، بالإضافة لتوجه الوطني وترسيخ فكرة الانتماء للأرض والوطن ومكافحة المستعمر بكل صوره ، ويحاول نادي السينما الافريقية ومهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الاستفادة من فرص وجود الشباب الافريقي في مصر للتعريف بالسينما المصرية في مختلف عصورها وخاصة الأجيال الشابة التي لا تعلم الكثير عن تاريخ السينما المصرية العريقة.

وأضافت عزة الحسيني: كذلك لأهمية مخرجه يوسف شاهين عالميا وأفريقيا كنموذج للمبدع الخلاق المرتبط بقضايا وطنه الذي يحول همومه وقضاياه المحلية بفنه العميق إلى موضوعات عالمية إنسانية، كما أن وجود المخرج الكبير يسري نصر الله ليحاضر للوفود حول السينما المصرية وذلك لعلاقته وعمله مع شاهين في العديد من الأفلام وكذلك لرؤيته الشاملة والخاصة في تاريخ السينما المصرية وربطها بالسينما الأفريقية والعالمية.



يحتفي مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بيوم أفريقيا وذلك بالتعاون مع منحة ناصر للقيادة والتي تضم وفودا من أفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية تحت إشراف منسق عام المنحة حسن غزالي تلك المنحة التي تقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتتناول المنحة هذا العام الشخصية القيادية المصرية ، كما تمتد المنحة لأول مرة خارج أفريقيا إلي أسيا وأمريكا اللاتينية ، وفي هذا الاطار يعرض نادي السينما الأفريقية بوم 5 يونيو 2021 بالتعاون مع " زاوية " وشركة مصر العالمية فيلم " الأرض " النسخة المرممة مترجمة بالإنجليزية للوفود المشاركة وعدد 150 شاب وفتاة يدرسون القيادة والشخصية المصرية ، وكذلك يتم عرض الفيلم التسجيلي ( أنشودة الوداع ) حول رحيل الزعيم جمال عبد الناصر.



ويعقب العروض محاضرة باللغة الإنجليزية للمخرج يسري نصرالله عن السينما المصرية ويوسف شاهين نموذجا حيث يقدم للضيوف جزء من تاريخ السينما المصرية وموقع فيلم الأرض ليوسف شاهين بالنسبة لتاريخ السينما المصرية.