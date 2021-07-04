الإمارات.. محمد بن راشد يهنئ طلاب الثانوية العامة

هنأ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، طلاب الثانوية العامة بمناسبة تخرجهم، وخاصة المتفوقين منهم.

وتابع بن راشد وفقا لصحيفة الخليج الإمارتية، :" نبارك لأبنائنا طلاب الثانوية العامة تخرجهم .. ونخص بالتهنئة المتفوقين منهم .. ونشكر الميدان التربوي على تجاوزه سنة تعليمية غير اعتيادية.. والقادم أجمل بإذن الله في إمارات الخير".

وكانت قد حددت هيئة البيئة - أبوظبي فى الإمارات 6 التزامات لهواة ممارسة الأنشطة البحرية المائية خلال الصيف، سعياً لتحقيق هدفهم الترفيهي، وحماية الكائنات البحرية والبرية من أية أضرار.

ووفقا لصحيفة الخليج الإمارتية تضمنت الاشتراطات عدم السباحة مع الدلافين أو الحيتان، والتحرك ببطء واتخاذ الوقت اللازم للحركة، لتقليل استهلاك الوقود، وتجنب الاصطدام بالكائنات البحرية، وتجنب تسرب الوقود والزيت عن طريق ملء خزان الوقود، بما يقل عن السعة القصوى لتقليل مخاطر الانسكابات.

وشملت الاشتراطات، كذلك، عدم إلقاء القمامة في البحر، لأن الحيوانات البحرية قد تبتلعها، ما يؤدي إلى مرضها أو نفوقها، والتأكد دائماً من عدم وجود أي كائنات حية بالقرب من القوارب قبل الرسوّ

وأكدت أن الأنشطة المائية المنخفضة التأثير، أفضل للبيئة من القوارب العالية السرعة، مثل التجديف على قوارب الكاياك والإبحار وركوب الأمواج. لافتة إلى أنها تركز على جودة المياه البحرية عبر برامج مراقبة طويلة المدى، تسعىبها إلى توفير بيئة آمنة للتنوع البيولوجي، ويشمل ذلك المواقع العالية الخطورة أو السريعة التأثر، والتدقيق البيئي لمشاريع التطوير البحرية المقترحة، ومنع تصريف المواد الملوثة.