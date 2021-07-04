تسليم على المفتاح..الإسكان توضح تفاصيل مشروعات المنصورة الجديدة

يقدم برنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية " الأولى " ، حلقة استثنائية من مدينة " المنصورة الجديدة ، تقديم الإعلامية " جومانا ماهر " ، و الإعلامي " حسام الحداد " .

وقال المهندس محمود نعمان ، المشرف العام على تنفيذ مشروعات الإسكان بالمنصورة الجديدة ، خلال تقرير بالبرنامج ، إن المشروع الإسكاني " سكن لكل المصريين " بالمدينة ، يضم 58 عمارة ، وكل عمارة بإجمالي خمسة أدوار ، شاملة الخدمات .

وأضاف أن المشروع يضم 1392 وحدة سكنية كاملة التشطيب ، موضحا أن تسليم الشقة يكون " على المفتاح " ، وليس على الساكن سوى العفش .

وأشار إلى أن الوحدات تكون مجهزة بتوصيلات الغاز ، والهاتف الأرضي ، والشبكات الذكية ، إلى جانب توافر المدارس والحضانات ودور العبادة ، ومساحة الوحدات 94 متر مربع صافي .

ولفت إلى أن مشروع " سكن مصر " بالمدينة يتميز بمساحات وحدات تصل لـ 110 أمتار مربعة صافي ، وبنفس عدد الأدوار السكنية ، ويختلف الإسكان الفاخر " جنة " بمساحات أكبر ، وتصبح المدينة جاهزة بالكامل خلال العام الجاري .

معاون رئيس الجهاز تكشف الوحدات والخدمات فى مدينة المنصورة الجديدة

قالت نورا وجيه المهندس المعاون لرئيس جهاز المنصورة الجديدة، إن العمل فى المرحلة الأولى للمشروع بدأ فى ٢٠٦٣ فدان منهم ١٩٦ عمارة تتبع سكن مصر و ٤٦٨ عمارة إسكان فاخر و هو ما يسمى بجنة مصر ١١٤٩ فيلا.

أوضحت" الرئيس المعاون لرئيس جهاز المنصورة الجديدة"، أن العمارة الواحدة تحتوى على دور أرضى ، ٥ أدوار علوى كل دور منهم يحتوى على ٤ شقق مساحة كلا منهما ٩٤ متر بها صالة و حمام و مطبخ و ٣ غرف.

أكدت، أن صاحب الشقة عند استلامها يجدها مجهزة بالكامل، منوهة إلى أن الشخص إذا كان لديه ملاحظات على الشقة يقوم المسئولون عن المشروع بالعمل عليها و انهاءها و تسلم بعد ذلك لمن يمتلكها كاملة التشطيبات.

و تابعت، اى شكوى لدى أى مواطن من الحاجزين فى الوحدات يتم حلها على الفور، مشيرة إلى أن فى البداية طرحت عمارات سكن مصر ثم الإسكان الفاخر و ما يتبقى للطرح هو الإسكان الاجتماعى.



