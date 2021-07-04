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كاتب صحفى عن قاعدة 3 يوليو البحرية: رسالة مهمة للداخل والخارج

الكاتب الصحفى أيمن
الكاتب الصحفى أيمن عبد المجيد

قال الكاتب الصحفى أيمن عبد المجيد ، رئيس تحرير بوابة روز اليوسف ،  إن تدشين الرئيس عبد الفتاح السيسى لقاعدة 3 يوليو اشتمل على عدة رسائل هامة للداخل والخارج وأولى هذه الرسائل فى التوقيت 3 يوليو والذى شهد أيضا العام الماضى اطلاق مشروع حياة كريمة .

وأضاف " عبد المجيد " ، خلال استضافته  مع الاعلامية رشا مجدى ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ،  أن مصر انتقلت إلى ميداين التنمية والتعمير والتضحيات التى بذلها الشعب المصرى فى أوقات سابقة والذى  يجنى ثماره المواطنين حاليا فى البناء والتنمية في عهد الرئيس السيسى .

وأشار إلى أن مصر تعمل وفق سياسية استراتيجية بعيدة المدى تستهدف التنمية الشاملة فى كافة قطاعات الدولة المصرية سواء فى الريف  ومبادرة حياة كريمة بالاضافة إلى التنمية فى القدرت العسكرية لافتا إلى أن قاعدة 3 يوليو تشير بدورها إلى دليل قوى لتنمية القدرة الشاملة للدولة المصرية والتى تعد اكبر قاعدة بحرية أنشات على مساحة 10 ملايين متر مربع ولها أبعاد جيوسياسية تتعلق ب الموقع ، تنوع الأسلحة وتجاور أيضأ قاعدة محمد نجيب .


يذكر أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح أمس السبت  قاعدة 3 يوليو البحرية والتي تتضمن إنشاء عدد من المشروعات التنموية داخل القاعدة من بينها ميناءا بحريا يعزز القدرات الاقتصادية لمصر ويضعها في مصاف الدول الرائدة في ملف التجارة الدولية، حيث تعتبر القاعدة الجديدة احد الدروع المصرية لحماية الثروات الطبيعية  خصوصا النقطية والغازية داخل المياه الإقليمية المطلة علي سواحل البحر المتوسط وتحديدا منطقة الساحل الغربي لمنطقة المتوسط.


وستكون قاعدة 3 يوليو  نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.


والقاعدة تأتي في إطار عملية التطوير والتحديث التى تشهدها القوات البحرية فى كافة التخصصات وبأحدث نظم القتال البحرى العالمى كذلك تطوير الجاهزية القتالية لحماية الحدود البحرية المصرية ضد كافة التهديدات والتحديات المحتملة من خلال انضمام احدث القطع البحرية المتطورة بالتزامن مع إنشاء قواعد بحرية تمثل مراكز ثقل لوجستية.

 

والقاعدة تم إنشاؤها فى إطار إستراتيجية التطوير والتحديث الشامل للقوات المسلحة المصرية لتعلن جاهزيتها لكافة المهام التى توكل إليها من اتجاه البحر الأبيض المتوسط ، لتحقيق المزيد من القدرات الإضافية لتأمين السواحل المصرية الشمالية ومجابهة التحديات الأمنية على امتداد مياهنا الإقليمية بالبحر الأبيض المتوسط.
 

 

 

 

 

3 يوليو الرئيس عبد الفتاح السيسي التنمية الشاملة مبادرة حياة كريمة المشروعات التنموية الرئيس السيسي

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