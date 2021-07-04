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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إدخال الوقود لـ غزة.. واعتقال عنصر أمن فلسطيني بزعم إطلاق النار

اعتقال عنصر أمن فلسطيني
اعتقال عنصر أمن فلسطيني بزعم إطلاق النار

ذكر المراسل العسكري أمير بوحبوط صباح اليوم الأحد، أن السلطات الإسرائيلية ستسمح بإدخال المزيد من شاحنات الوقود إلى قطاع غزة، رغم التوترات التي شهدتها الحدود خلال اليومين الماضيين.

ووفقاً للمراسل العسكري، رغم التوتر  من المقرر مرور نحو عشرين خزان وقود لمحطة الكهرباء في قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم صباح اليوم.  
 

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وأوضح المراسل أنه يتوقع مرور أكثر من ستين ناقلة وقود خلال الأسبوع المقبل.

من ناحية أخرى اعتقلت الشرطة الإسرائيلية أحد عناصر الأمن الفلسطيني الليلة الماضية للاشتباه بإطلاقه النار في الهواء من سلاحه في حي بيت حنينا في القدس.

وحسب زعم الشرطة وفق القناة 7 العبرية، فإن المعتقل كان موجودًا في منزله وتم ضبط مسدسه الشخصي بجانبه.

وأوضحت أنه تم نقله لمزيد من التحقيق في مركز الشرطة وسيمثل أمام المحكمة لتمديد اعتقاله.

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