أول تعليق من ميسي بعد تأهل الأرجنتين إلى نصف نهائي كوبا أمريكا

علق ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، على تأهل منتخب بلاده إلى الدور نصف النهائي، من بطولة كوبا أمريكا، بعد الفوز على الإكوادور بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت في الثالثة من فجر اليوم، الأحد، على استاد ماني جارينشا الوطني".

وتألق ميسي أمام الإكوادور، في ربع نهائي كوبا أمريكا، حيث صنع الهدف الأول والثاني لمنتخب الأرجنتين، بينما سجل الهدف الثالث.

وقال ميسي في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لمنتخب الأرجنتين:" كانت مباراة صعبة للغاية، كنا نعرف صعوبة منتخب الإكوادور، لقد قاتلنا بشدة حتى سجلنا هدفا، ثم أصبحت المباراة متشابكة بعض الشيء، لكن المهم أننا اتخذنا خطوة جديدة نحو اللقب".

وتابع ليونيل ميسي:" نحاول اللعب، وأحيانا لا نستطيع ذلك، فالملعب لا يساعد كثيرا، لعبنا مباراة مهمة للغاية، كان أحد أهدافنا أن نكون من بين أفضل 4 منتخبات في البطولة، الآن علينا أن نرتاح لأنه هناك القليل من الوقت، قبل خوض المباراة القادمة ".

واختمم ليونيل ميسي:" دائما أقول أن الجوائز الفردية أمر ثانوي، نحن هنا من أجل شيء آخر، أريد أن أهنئ الفريق على العمل الذي يقومون به ، لقد ابتعدنا عن عائلاتنا لعدة أيام، لدينا هدف ونحن فكر في تحقيقه".

أحداث مباراة الأرجنتين والإكوادور:

بدأت المباراة باستحواذ لاعبي الأرجنتين على الكرة ومحاولة التمرير في وسط الملعب لسحب لاعبي الاكوادور من اجل بناء هجمة بحثا عن هدف مبكر يريح أعصاب راقصي التانجو.

وظهرت خطورة المنتخب الأرجنتيني على الإكوادور بداية من الدقيقة 14 بعد كرة طولية، استحوذ عليها لاوتارو وسددها مباشرة نحو المرمى، لكن دفاع الإكوادور تألق في إبعادها.

وبعد دقيقتين فقط، نجح ميسي في اختراق خطوط الإكوادور ليحصل إلى داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسدد كرة ارتطمت في الدفاع وخرجت لركلة ركنية، بالتزامن مع مطالب أرجنتينية باحتساب ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 22، استحوذ ميسي على الكرة بعد خطأ دفاعي فادح في إعادة الكرة للحارس، ليصبح الأرجنتيني منفردًا بالمرمى تمامًا، إلا أن تصويبته الأرضية ارتطمت في القائم الأيسر لتضيع فرصة تهديف جديدة.

ورد المنتخب الأكوادوري على خطورة الأرجنتين في الدقيقة 24، بتصويبة صاروخية من مينديز من خارج منقطة الجزاء، لكن الحارس مارتينيز تألق في إبعادها بقبضة اليد.

وسجل المنتخب الأرجنتيني هدف التقدم في الدقيقة 39 بعد كرة بينية نحو لاوتارو أبعدها الحارس جاليندز، لترتد الكرة إلى ميسي الذي حولها عرضية أرضية إلى دي بول أمام المرمى الخالي تمامًا، ليسددها في الشباك بسهولة.

أهدر جونزاليس فرصة تسجيل الهدف الثاني للأرجنتين في الدقيقة 45 بعد كرة عرضية من ميسي، حولها قوية بالرأس ليتصدى لها جاليندز، قبل أن ترتد إليه مرة أخرى لكنه سددها في صدر الحارس.

وكاد فالنسيا أن يسجل هدف التعادل للإكوادور في الدقيقة 58 بعد تمريرة من إستوبينان داخل منطقة الجزاء من الجانب الأيسر، ليسدد المهاجم كرة أرضية قوية ارتطمت في قدم مارتينيز وخرجت إلى ركنية مرت بسلام على الأرجنتين.

ووصل المنتخب الأرجنتيني لهدفه الثاني في الدقيقة 85 بعد ضغط قوي من البديل دي ماريا على دفاع الإكوادور، لتصل الكرة إلى ميسي الذي مرر كرة رائعة نحو لاوتارو المنفرد بالحارس، ليسدد كرة في أعلى الزاوية اليسرى للشباك.

وحصل دي ماريا على ركلة جزاء في الدقيقة 90 من اللقاء بعد عرقلته من هنكابي الذي تحصل على بطاقة صفراء، قبل أن يعود الحكم لتقنية الفيديو ليشهر بعدها البطاقة الحمراء لمدافع الإكوادور ويقرر تعديل قراره لتصبح الكرة مخالفة خارج منطقة الجزاء ليسجلها ميسي ببراعة في شباك الإكوادور.

