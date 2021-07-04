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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو لسه بتسأل..

هيئة المحطات النووية ترد على الأسئلة الشائعة عند تقديم ملف مسابقة الوظائف

رئيس هيئة المحطات
رئيس هيئة المحطات النووية

نشرت هيئة المحطات النووية  لتوليد الكهرباء على الموقع الرسمي للهيئة الأسئلة الشائعة التي تلقتها من المتقدمين للوظائف التى تم الإعلان عنها فى مختلف التخصصات والمجالات لـ 300 وظيفة، والتى تبدأ اليوم المرحلة الثانية منها وهى تقديم الملفات الذى سيتم على مراحل ومجموعات. 

 

الأسئلة الخاصة بتقديم الملفات هى 


1- هل مطلوب تقديم شهادة الخدمة العامة للإناث ؟
ج – غير مطلوبة في مرحلة التقديم.


2- أي من الوظائف المُعلن عنها  بهئية المحطات النووية تشترط تقديم شهادة عضوية النقابة أو القيد بالنقابة ؟
ج – الوظائف الهندسية والقانونية (محامى) تستلزم تقديم صورة شهادة النقابة مع صور مستندات التقديم المطلوبة ،  بالنسبة لوظائف (العلوم – المحاسبين) يمكن التقدم بها بعد اجتيازهم كافة الاختبارات.


3-  هل وظيفة باحث قانوني تشترط القيد بنقابة المحامين ؟
ج – وظائف باحث قانوني لا تشترط القيد بنقابة المحامين.


4 – هل مسوغات التقديم المطلوبة أصول أم صور ؟
ج – المطلوب كمسوغات تقديم للوظائف المعلن عنها بهيئة المحطات النووية  هي صور المستندات وليس أصول المستندات وغير مسموح الطلب فيما بعد بإسترجاع صور هذه المستندات.


5-  هل تقديم الملف يكون شخصياً ؟
ج – يجوز تقديم الملف من غير المتقدم بشرط تقديم صورة بطاقة أو تحقيق الشخصية لصاحب الملف


6- هل يمكن إرسال ملف التقديم وصور المستندات المطلوبة بالبريد ؟
ج – لن تقبل الملفات المرسلة بالبريد.

7- هل يتم كتابة إقرار بقبول العمل بالمناطق النائية والضبعة وهل هو إقرار خارجي ؟
ج – إقرار قبول العمل بالمناطق النائية والضبعة موجود داخل الملف حيث يجب توقيعه قبل تقديم الملف.
8- هل مطلوب تقديم تحاليل أو تقارير طبية من جهات خارجية ؟
ج – يُكتفي بإستيفائها من المتقدم دون الحاجة إلي تقارير أو تحاليل أو أي مستندات دالة علي ذلك.


9 – ما هي الإقرارات المطلوب توقيعها بخلاف قبول العمل بالمناطق النائية ؟
ج – مطلوب توقيع إقرار صحة البيانات داخل ملف التقديم.


10- هل يمكن لموظفي الهيئة مساعدتنا في إختيار الوظائف المناسبة لنا ؟
ج – التقدم في أي وظيفة تكون من اختيار الشخص نفسه وليس لأحد من العاملين بالهيئة حق اختيار أي وظيفة لأي من المتقدمين.


11- ما هي المستندات المطلوبة للتقديم في الإعلان ؟
ج – جميع صور المستندات المطلوبة  لوظائف هيئة المحطات النووية 2021 موضحة بالإعلان وكذلك موضحة بملف التقديم.

12- هل جميع الوظائف المطلوبة بالتعيين الدائم أم بمكافأة شاملة (بعقد مؤقت) ؟
ج – وظائف (السائقين والسكرتارية وعمال الخدمات المعاونة) بعقود مؤقت وباقي الوظائف يتم شغلها بالتعيين.
13- هل خانة الأقارب بالهيئة يذكر فيها أي من الاقارب الذين يعملون بأي من قطاعات الكهرباء بالدولة ؟
ج – يذكر بها الأقارب من العاملين بالهيئة فقط.


14- هل مطلوب بيان حالة وظيفية من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ؟
ج – للتعيين الجديد بوظائف الدرجة الأولي والثانية التي تتطلب خبرة وهم يعملون بالجهاز الإداري للدولة مطلوب منهم بيان حالة وظيفية من جهة عملهم الأصلية حال تقدمهم لأحدي الوظائف المعلن عنها.

15 – هل تقديم شهادة مؤهل دراسات عليا يغني عن تقديم شهادة المؤهل الأصلي ؟
ج – تقديم شهادة الماجستير أو الدكتوراه لا يغني عن تقديم شهادة المؤهل الأصلي.


 

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