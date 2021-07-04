ناقد رياضي: مجموعة المنتخب الأوليمبي لكرة القدم بطوكيو 2021 صعبة لهذا السبب

قال الناقد الرياضى ، حمدى الحسينى ، إن المنتخب الأوليمبى لكرة القدم فى أولمبياد طوكيو 2021 يقع فى مجموعة ليست بالسهلة، والتى تضم إسبانيا وستكون مواجهتها فى 22 يوليو من الشهر الجارى ثم سنواجه الأرجنتين على أن تكون آخر مباراة مع المنتخب الأسترالى، وهناك آمال كبيرة لتجاوز المنتخب الأوليمبى مجموعته الصعبة ويفوز بميدالية .

وأوضح "الحسينى" ، خلال استضافته مع الإعلامية رشا مجدى ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أن الكابتن شوقى غريب المدير الفني لـ المنتخب الأوليمبى حصل فى كأس العالم للشباب عام 2001 على الميدالية الوحيدة فى تاريخ الكرة المصرية عالميا نظرا لامتلاكه مهارات فنية كبرى .



وأشار إلى أن مصر تكون لديها بعض الصعوبة فى الحصول على الميداليات الأولمبية لأسباب تتعلق ب المهارات الكبرى العالمية للبطولات والفرق المشاركة فى الأولمبياد ولكن يوجد لدينا آمال فى احراز بعض الميداليات فى الألعاب الفردية ومنها لعب الجمباز وغيرها من الألعاب الفردية .

يذكر أن شوقي غريب المدير الفني لـ المنتخب الأولميبى قد أعلن مؤخراً قائمة اللاعبين الـ 22 المقرر مشاركتهم في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية التي ستنطلق الشهر الحالي في طوكيو.

تضمنت القائمة التي كشف عنها شوقي غريب ثلاثة لاعبين فوق السن الأوليمبي هم: محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود الونش.



ومن المقرر بدء تجمع الفريق بقيادة شوقي غريب يوم الخميس المقبل 8 يوليو فيما سيعلن لاحقًا عن موعد سفر البعثة.

قائمة المنتخب لإولمبياد طوكيو

وفيما يلي قائمة اللاعبين كاملة:



لحراسة المرمى: محمدالشناوي- محمد صبحي- محمود جاد



الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال-كريم العراقي.



الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي - إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.



الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

ويلعب المنتخب الأولمبي مبارياته ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات أسبانيا والأرجنتين وأستراليا.



ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة الأولمبية في الفترة من 23 يوليو الجاري وحتى الثامن من أغسطس المقبل