شاهد .. أحدث هاتف ذكي يعمل بنظام ويندوز 11

كشف تقرير صادر عن مطورو XDA، أن نظام ويندوز 11 الجديد سيتم تشغيله بواسطة معالجات كوالوكم x64، و 8xcx، والتي تأتي مزودة ببعض الهواتف الذكية، مما يعني أن بعض الهواتف ستعمل بواسطة نظام مايكروسوفت، والذي يعطيها القدرة على تشغيل بعض وظائف أجهزة الكمبيوتر.

وبحسب ما ذكره موقع "bollyinside"، يتوافق هاتف OnePlus 6T، مع نظام تشغيل أجهزة الكمبيوتر المكتبية الأحدث ويندوز 11 والذي أعلنت عنه شركة مايكروسوفت خلال الأسبوع الماضي، وعلى الرغم من أنه يأتي موجها إلى أجهزة الحاسوب، إلا أن بعض المطورين استطاعوا تثبيته على هواتف ذكية.

وأوضحت عملاقة التقنية الأمريكية، أنها عكفت على تطوير نظامها التشغيلي الجديد، ليصبح أكثر ذكاء وتطورا، وأشارت مايكروسوفت بعد إصدار معاينة تجريبية لـ ويندوز 11، إلى بعض مزايا النظام إلى جانب إمكانية تشغيل النظام على أجهزة لم يصمم لها.

وبفضل تقنية ARM64 التي تم إصدارها لنظام ويندوز 11، أصبح بإمكان مالكو أجهزة OnePlus 6T، تشغيل نظام مايكروسوفت على هواتفهم والاستفادة من تشغيل التطبيقات المخصصة لأجهزة الكمبيوتر.

ويظهر مقطع الفيديو شاركته قناة يوتيوب تسمى edi194، معاينة نظام ويندوز 11 على هاتف OnePlus 6T، وبمجرد انتهاء عملية التثبيت، تمكن جهاز وان بلس 6T أخيرًا من العمل مع أحدث نظام تشغيل من مايكروسوفت.



وحاول فريق التطوير تشغيل العديد من ألعاب الكمبيوتر على الهاتف الذكي، مثل ألعاب Crysis وMafia وNeed For Speed: Most Wanted وGTA ولكنها لم تكن مخصص للهواتف الذكية.

ويشار إلى أن هاتف OnePlus 6T ، ليس الجهاز الوحيد الذي يمكن تشغيل ويندوز 11، هناك هواتف ذكية أخرى، مثل Xiaomi Mi 8 وLumia 950 XL، والتي تعمل بشرائح ARM64.

مواصفات هاتف OnePlus 6T

ويأتي هاتف OnePlus 6T، الذي تم الإعلان عنه في شهر أكتوبر 2018، ضمن الهواتف عالية المواصفات، بجسم معدني بالكامل مغطى بواجهتين من الزجاج وإطار من الالمونيوم، ويمتلك الهاتف شاشة بدون حواف يبلغ قياسها 6.41 بوصة، بوصة بدقة Full HD مغطاة بطبقة من زجاج Gorilla Glass 6 للحماية ضد الصدمات والخدوش.

ويعمل هاتف OnePlus 6T، بمعالج Snapdragon 845 ، بدقة تصنيع 10 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، ويحمل الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة بمستشعر بدقة 16 ميجابكسل وأخري بدقة 20 ميجابيكسل، مع وجود فلاش من نوع LED، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل.

وكما يعمل هاتف OnePlus 6T، بواجهة المستخدم OxygenOS 10.3.11، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10، ويحتوي على بطارية بقوة 3700 أمبير في الساعة، تدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 20 وات.