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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي

القوي العاملة : بدء فعاليات الدورة التدريبية فى تكنولوجيا المعلومات بأسيوط وقنا

محمد سعفان وزير القوي
محمد سعفان وزير القوي العاملة

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان ، بدء فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمركز التدريب المهني التابع لمديرية القوي العاملة بأسيوط لتدريب  20 من كوادر مدربي مراكز التدريب المهني وبعض الإدارات المرتبطة بالتدريب من المديرية ، فضلا عن مديرية القوى العاملة بقنا ،  وتستمر الدورة حتى الخميس المقبل.

 

مهارتك أساس مهنتك

 

وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان ، إن الدورة تأتي فى إطار المشروع الوطنى للنهوض بمهارات الشباب "مهارتك أساس مهنتك"  الذى أطلقته  الوزارة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين ، والتي تتضمن العديد من مجالات التعاون منها ، تعزيز أنظمة تكنولوجيا المعلومات ، ونشر المعرفة لتوفير معلومات دقيقة ومحدثة، ورفع قدرات الكوادر العاملة بالوزارة والمديريات.

 

التدريب علي التسويق الإليكتروني وتصفح الإنترنت واستخدام أجهزة التابلت

 

وأوضح حازم على حسن  مدير مديرية القوي العاملة بأسيوط  ، وفق تعليمات وزير القوي العاملة محمد سعفان ، أن الدورة تشمل التدريب علي موضوعات متعددة منها، التسويق الإليكتروني، وتصفح الإنترنت ، واستخدام أجهزة التابلت ، Microsoft Teams ،وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدورات التدريبية التي تنفذها المديرية لتأهيل الشباب والفتيات وفق المتطلبات الحديثة التي يحتاجها سوق العمل.

 

وكشف مدير مديرية القوي العاملة باسيوط ، عن أن ذلك يأتي بعد قيام برنامج الأغذية العالمي بالتنسيق مع الوزارة بتوفير الأجهزة الإلكترونية بالورش داخل مركز التدريب المهنى بأسيوط ،  ووحدة التدريب المتنقلة لدمج التكنولوجيا الرقمية فى التدريب المهنى الذى تقدمه الوزارة.

 

حضر افتتاح الدورة التدريبية على سيد مصطفى وكيل مديرية القوي العاملة بأسيوط، وسامح عاطف منسق برنامج الأغذية العالمي، وعز الدين محمد ومحمد أنور مدربى المنظمة.

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وزير القوى العاملة محمد سعفان القوى العاملة فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مهارتك أساس مهنتك مدير مديرية القوي العاملة بأسيوط

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