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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير منطقة المنصورة الجديدة : جامعة أهلية بالمدينة تخدم أهالي الدلتا بالكامل

المهندس خليل الدميري
المهندس خليل الدميري ، مدير منطقة المنصورة الجديدة

يقدم برنامج "صباح الخير يامصر"، والمذاع على فضائية "الأولى"، حلقة استثنائية من مدينة " المنصورة الجديدة، تقديم الإعلامية جومانا ماهر، و الإعلامي حسام الحداد.

 

وقال المهندس خليل الدميري، مدير منطقة المنصورة الجديدة  إنه مسئول عن الإشراف على 7 مشروعات  موضحا أنه يتولى بنفسه متابعة خطوات التنفيذ بها، معقبا: " من الصبح لحد الضهر بلف على المشروعات دي بالكامل.

 

وتابع المهندس خليل الدميري أن جميع العمال بالمشروع يحظون بأعلى درجات السلامة والتأمين ، مردفا : " دول أخواتنا كلنا " .

وأكمل : حريصون على الإطمئنان الدائم على العمال ، تحفيزهم ورفع روحهم المعنوية ، للوصول لإنجاز سريع للمشروع .

وأشار إلى أن المنصورة الجديدة تضم جامعة أهلية ، ستخدم منطقة الدلتا بالكامل ، وتضم مبنى لدراسة القانون الدولي ، وسيكون مجه للدراسة العام الدراسي المقبل .

بتكلفة 1.4 مليار جنيه .. أكبر محطة لـ تحلية مياه البحر بـ المنصورة الجديدة

قدم برنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية " الأولى " ، حلقة استثنائية من مدينة " المنصورة الجديدة ، تقديم الإعلامية " جومانا ماهر " ، و الإعلامي " حسام الحداد " .

وقال المهندس حسام ندا ، رئيس محطة تحلية مياه البحر بالمنصورة الجديدة:، إن المحطة هي نتاج جهود الدولة للتوسع في مصادر المياه الصالحة للشرب ، موضحا أن مصر تمتلك شواطئ للمياه بأطوال كبيرة ، كان من المفترض استغلالها منذ زمن بعيد .

وأضاف المهندس حسام ندا أن محطة تحلية مياه البحر بالمنصورة الجديدة ، هي رابع محطة على مستوى الجمهورية ، والتشغيل التجريبي لها سيكون في 30 أغسطس المقبل .

وتابع أن محطة تحلية مياه البحر بالمنصورة الجديدة ، كافية بالكامل لتغطية احتياجات المدينة ، ولا تحتاج لـ محطات مساعدة .

وأكد أن جائحة فيروس كورونا أثرت في استيراد أدوات التصنيع من الخارج ، مما سبب في عطل مؤقت للعمل بالمحطة .

من أبسط خدمة لحمام السباحة.. ياسر كحلة يوضح تفاصيل منطقة جنة مصر

وقال المهندس ياسر كحلة نائب رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، إن مشروع المنصورة الجديدة يمثل طفرة رهيبة و ذلك بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 أضاف "كحلة "خلال لقائه مع الإعلامى "مصطفى شيردى" فى برنامج" الحياة اليوم" المذاع على قناة" الحياة"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من وجه بإنشاء تلك المدن الذكية و التى لم تحدث فى السابق فى مصر بل كانت فى العواصم الأوروبية.

أوضح" نائب رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة"، أن مدينة المنصورة الجديدة بالكامل و ما تحتويه سواء من خدمات أو مدارس هى مدينة ذكية، منوها إلى أن كل مكان فى المنصورة الجديدة مراقب بالكاميرات.

أكد،أن كل منطقة فى المدينة تحتوى على جميع الخدمات مثل الترفيهية والعديد من المناطق الخضراء ،لافتا إلى أن منطقة جنة مصر الموجودة داخل المدينة بها هى عبارة عن تجمع سكنى محاط بسور خارجي إلى جانب وجود خدمات أمنية بها.

 

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