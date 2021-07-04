وفد من إعلام النواب يتفقد المناطق الأثرية بالإسكندرية

يتوجه وفد برلماني من لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب برئاسة النائب نادر مصطفي وكيل اللجنه والنائب تامر عبد القادر أمين سر اللجنه الي محافظة الإسكندرية، لتفقد عدد من المناطق الأثرية في المحافظة علي مدار اربع ايام يلتقي خلالها الوفد بمحافظ الإسكندرية ووزيرة الثقافة والمسؤولين عن المواقع الأثرية في المحافظة.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد البرلماني للجنه الاعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب اليوم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم علي هامش احتفالية مئوية سيد درويش .

ويضم الوفد البرلماني من لجنه الاعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب النائب نادر مصطفي وكيل اللجنة والنائب تامر عبد القادر أمين سر اللجنة والنائبة نشوي الديب والنائبة امل سلامه والنائبة منال هلال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائب شيماء حلاوة والنائبة فاطمة حسن .