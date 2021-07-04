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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدون مكياج كارمن سليمان تخطف قلوب متابعيها عبر إنستجرام

كارمن سليمان
كارمن سليمان

شاركت الفنانة كارمن سليمان صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

 

وظهرت الفنانة كارمن سليمان في الصورة بإطلالة ساحرة بدون مكياج، و رفعت شعرها بطريقة جذابة تتناسب مع اطلالتها ، مما أثار إعجاب متابعيها.

 

أغنيتها الجديدة 

 

وكانت الفنانة كارمن سليمان طرحت مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "أقول له إيه"، عبر قناتها بموقع “يوتيوب”.

 

أغنية الفنانة كارمن سليمان من كلمات تامر حسين، ومن تسجيل ماهر صلاح، وإشراف عام مصطفى جاد.

 

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة كارمن سليمان أغنية "الذكرى الشتوية"، وحققت أكثر من مليون مشاهدة بعد طرحها عبر قناتها الرسمية "يوتيوب".

 

"الذكرى الشتوية" ألحان تامر علي، وكلمات باسم عادل، تسجيل صوت ماهر صلاح، وتوزيع ومكس وماستر يحيى يوسف. 

كارمن سليمان التواصل الاجتماعي انستجرام الفن أغنية إطلالة ساحرة صورة جديدة الفنانة كارمن سليمان إطلالة ساحرة بدون مكياج

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