محمد جاد: البعض يرى النسيان نعمة يتخطى بها الفرد أزماته

قال الإعلامي محمد جاد ، إن هناك حكمة لفيلسوف فرنسى يدعى فولتير" عن النسيان تقول إنه لولا نعمة النسيان لما بدأنا حياة جديدة كل يوم، لافتا إلى أن البعض قد يرى النسيان نعمة يتخطى بها الفرد الأزمات واللحظات المؤلمة والصعبة.



وأضاف " جاد " ، خلال تقديمه حلقة صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أن البعض قد يرى أن النسيان مضر خاصة عند نسيان الشخص للمواقف الجيدة والمفرحة فى حياته، مشيرا لوجود الأفراد التى تتناسى أشياء ومهام وكافة مسئولياتها والأشياء الضرورية فى حياتها وذلك تزامنا مع الاحتفال ب اليوم العالمى للنسيان.



يذكر أن النسيان من أكثر الأمراض المقلقة وخصوصا عندما تحدث أكثر مما ينبغي، فإنها يمكن أن تثير مخاوف من الخرف أو مرض الزهايمر.

لكن هناك بعض أسباب النسيان التي يمكن علاجها فيما يلي ستة منها شائعة.

قلة النوم

ربما يكون عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم هو أكبر سبب غير مقدَّر للنسيان، يمكن أن يؤدي قلة النوم المريح أيضًا إلى تغيرات المزاج والقلق ، مما يساهم بدوره في حدوث مشكلات في الذاكرة.



الأدوية

يمكن أن تؤثر المهدئات ومضادت الاكتئاب وبعض أدوية ضغط الدم والأدوية الأخرى على الذاكرة ، عادةً عن طريق التسبب في التخدير أو الارتباك. يمكن أن يجعل ذلك من الصعب الانتباه عن كثب إلى الأشياء الجديدة..

تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تشك في أن دواءً جديدًا يزيل ذاكرتك، وعادة ما تكون البدائل متاحة.

الغدة الدرقية

يمكن أن تؤثر الغدة الدرقية المتعثرة على الذاكرة (بالإضافة إلى اضطراب النوم والتسبب في الاكتئاب ، وكلاهما يمكن أن يكون سببًا للنسيان)، يمكن أن يوضح اختبار الدم البسيط ما إذا كانت الغدة الدرقية تؤدي وظيفتها بشكل صحيح.

شرب الكحول

شرب الكثير من الكحول يمكن أن يتداخل مع الذاكرة قصيرة المدى ، حتى بعد زوال آثار الكحول. على الرغم من أن "الكثير" يختلف من شخص لآخر ، فمن الأفضل الالتزام بالتوصية بعدم تناول أكثر من مشروبين يوميًا للرجال وليس أكثر من مشروب واحد يوميًا للنساء. يُعرَّف المشروب الواحد عمومًا على أنه 1.5 أوقية (1 كوب طلقة) من 80 شرابًا روحيًا ، أو 5 أونصات من النبيذ ، أو 12 أوقية من البيرة.



التوتر والقلق

أي شيء يجعل من الصعب التركيز وحبس المعلومات والمهارات الجديدة يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الذاكرة. التوتر والقلق يملأ الفاتورة. كلاهما يمكن أن يتداخل مع الانتباه ويمنع تكوين ذكريات جديدة أو استعادة الذكريات القديمة.

كآبة

تشمل العلامات الشائعة للاكتئاب الحزن الخانق وقلة القيادة وتقليل المتعة في الأشياء التي تستمتع بها عادةً.. يمكن أن يكون النسيان أيضًا علامة على الاكتئاب - أو نتيجة لذلك.

إذا كانت هفوات الذاكرة تزعجك ، فإن الأمر يستحق إجراء محادثة مع طبيبك لمعرفة ما إذا كانت هناك أسباب قابلة للعكس هي السبب الجذري للمشكلة. شيء مثل الحصول على مزيد من النوم ، أو تبديل دواء ، أو برنامج للحد من التوتر يمكن أن يعيد ذاكرتك إلى مسارها الصحيح.