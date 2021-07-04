طريقة جديدة .. خطوات عمل المكرونة بالبشاميل بالجبنة

تعد المكرونة بالبشاميل من الأكلات الأساسية في كل منزل، ويمكن تقديم المكرونة بالبشاميل بالكثير من الوصفات والطرق المختلفة والشهية، فهي من الأكلات المفضلة للعديد من الأشخاص .

وإليكم طريقة تحضير المكرونة بالبشاميل بالجبنة بخطوات بسيطة..

مقادير المكرونة بالبشاميل بالجبنة



مكرونة قلم مسلوقة

دجاج مكعبات صغيرة

بصل مفروم

فلفل اخضر رومى مفروم

بهارات

زيت

ملح

فلفل أسود

البشاميل بالجبنة

3 كوب مرقة

1 ملعقة كبيرة سمن

3 كوب لبن

نصف كوب دقيق

1 كوب جبنة موتزاريلا مبشورة

½ كوب جبنة رومى مبشورة

كركم

فلفل أسود

ملح



طريقة تحضير المكرونة بالبشاميل بالجبنة



* يشوح البصل فى الزيت على النار

* يضاف الملح والفلفل الأسود

* تضاف قطع الدجاج ويقلب كل الخليط

* تضاف البهارات والفلفل الرومى المفروم

* يقلب كل الخليط حتى تمام نضج الدجاج

البشاميل

* يشوح الدقيق في السمنة على النار

* يضاف اللبن والمرقة والكاري والكركم والملح والفلفل الأسود

* يقلب كل الخليط حتى يغلظ القوام ويغلي

* تضاف الجبن ويقلب كل الخليط

* يصب جزء من البشاميل في بايركس مدهون بالسمنة

* تقلب المكرونة مع جزء من البشاميل وتفرد طبقة في البايركس

* يفرد خليط الدجاج

* تضاف على الوجه طبقة أخرى من خليط البشاميل

* توضع في الفرن حتى يحمر الوجه