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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خسائر جديدة.. حركة طالبان تستولي على منطقة رئيسية في قندهار

جنود أفغان
جنود أفغان

في تطور جديد لعمليات حركة طالبان المتطرفة، قال مسئولون أفغان اليوم الأحد، إن “طالبان” استولت على منطقة رئيسية في معقلها السابق في قندهار بعد قتال عنيف ليلاً مع القوات الحكومية الأفغانية، في أحدث منطقة يتم الاستيلاء عليها منذ أن بدأت القوات الأمريكية انسحابها النهائي من أفغانستان، وفق ما ذكرت وسائل إعلام دولية.

واصل المتمردون حملتهم للسيطرة على أراض عبر المناطق الريفية في أفغانستان منذ أوائل مايو عندما بدأ الجيش الأمريكي الانسحاب.

يأتي سقوط منطقة بانجواي في ولاية قندهار الجنوبية بعد يومين فقط من إخلاء القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي لقاعدة باجرام الجوية الرئيسية بالقرب من كابول ، حيث قادت عملياتها لمدة عقدين ضد طالبان وحلفائها من القاعدة.

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على مر السنين ، اشتبكت طالبان والقوات الأفغانية بانتظام في بانجواي وحولها ، حيث كان المتمردون يهدفون إلى الاستيلاء عليها نظرًا لقربها من مدينة قندهار ، عاصمة الإقليم.

ويعد إقليم قندهار مسقط رأس حركة طالبان ، التي استمرت في حكم أفغانستان  بشكل متطرف 
 حتى أطاح بها الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2001.

وقال حاكم منطقة بانجواي ، هاستي محمد ، إن القوات الأفغانية وطالبان اشتبكتا خلال الليل ، مما أدى إلى انسحاب القوات الحكومية من المنطقة.

وقال لوكالة فرانس برس إن "طالبان استولت على مقر شرطة المنطقة ومبنى مكتب الحاكم".

وأكد رئيس مجلس ولاية قندهار سيد جان خاكريوال سقوط بانجواي لكنه اتهم القوات الحكومية "بالانسحاب عمدا".

قتال متصاعد في الأسابيع الأخيرة

اندلع القتال في العديد من مقاطعات أفغانستان في الأسابيع الأخيرة ، وتزعم طالبان أنها استولت على أكثر من 100 منطقة من بين ما يقرب من 400 منطقة في البلاد.

يرفض المسؤولون الأفغان المزاعم لكنهم يعترفون بأن القوات الحكومية قد انسحبت من بعض المناطق. 

 

أثار خروج القوات الأجنبية من قاعدة باجرام الجوية ، شمال كابول ، مخاوف من أن المتمردين سوف يكثفون حملتهم للسيطرة على أراض جديدة.

تتمتع قاعدة باجرام الجوية بأهمية عسكرية ورمزية كبيرة ، حيث كانت القوات الأجنبية المتمركزة هناك سابقًا تقدم دعمًا جويًا حيويًا في القتال ضد المتمردين.

وتقول السلطات الأفغانية التي سيطرت على القاعدة إنها ستستخدمها لمحاربة الإرهاب ، وقد أعادت بالفعل تنشيط نظام الرادار الخاص بها.

 

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