زلزال بقوة 5.9 ريختر يضرب تشيلي

قال المركز الوطني لرصد الزلازل إن زلزالا قوته 5.9 درجة وقع في شمال تشيلي، على مقربة من مدينة هواسكو، في تكررٍ لحوادث زلزالية سابقة، تتزايد في العالم، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" فأنه قد تم تسجيل الزلزال في الساعة 9:01 مساء يوم السبت بالتوقيت المحلي، على عمق أكثر من 24 كيلومترا. وسُجلت هزة أخرى في الساعة 0:29 مساءً بالتوقيت المحلي لتشيلي، بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر وعمق 34.5 كيلومترًا.

وقبل ذلك، ضرب زلزال بقوة 6,1 درجات مناطق قبالة سواحل جزر مالوكو الإندونيسية النائية، حسبما أعلن مركز المسح الجيولوجي الأميركي، دون صدور إنذار من تسونامي.



وحدد مركز الزلزال العنيف على عمق 31 كلم وعلى بعد نحو 127 كلم جنوب غرب مدينة تيرناتي.

وغالبا ما تشهد إندونيسيا نشاطا زلزاليا وبركانيا بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تصطدم الطبقات التكتونية.

أسوأ كوارث الزلازل

في 26 ديسمبر 2004 ضرب زلزال بلغت قوته 9,1 درجات قبالة سواحل سومطرة وأسفر عن تسونامي حصد أرواح 220 ألف شخص في المنطقة برمتها بينهم نحو 170 ألفا في إندونيسيا.

وكانت تلك أسوأ كارثة طبيعية في التاريخ الحديث، ورفعت قاع المحيط في بعض الأماكن ما يصل إلى 15 مترا.

في 2018 ضرب زلزال قوي جزيرة لومبوك وأعقبه الكثير من الهزات في الأسابيع التالية ما أودى بحياة أكثر من 550 شخصا في الجزيرة السياحية وسومباوا المجاورة.

وفي وقت لاحق من العام نفسه أدى زلزال بقوة 7,5 درجات على مقياس ريشتر في بالو على جزيرة سولايسي ومن ثم تسونامي إلى مقتل أو فقدان 4300 شخص.

وفي مايو الماضي، ضرب زلزال بلغت قوته 7,4 درجات مقاطعة تشينغهاي في شمال غرب الصين ، وفق ما أفاد مركز المسح الجيولوجي الأميركي، بعدما أسفرت هزّة أخرى في جنوب غرب البلاد عن مقتل شخصين على الأقل.

وأفاد خبراء زلازل أميركيون أن مركز الزلزال الذي ضرب تشينغهاي تم تحديده على عمق 10 كيلومترات وعلى بعد نحو 400 كلم جنوب غرب مدينة شينينج.

وفي وقت سابق من نفس اليوم، ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر مقاطعة "يونان" جنوب غربي الصين.