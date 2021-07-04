أحمد الشامي يتألق في أحدث ظهور له

نشر الفنان أحمد الشامى ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة.

وظهر أحمد الشامى فى الصورة بإطلالة أنيقة مما أثار إعجاب متابعيه.

يذكر أن شارك أحمد الشامى فى مسلسل أحسن أب ، والذي تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى، حول أحد الآباء الذين قاموا بتربية ابنه وحده، وبشكل كوميدى يستعرض خلال 15 حلقة علاقتهم معا وكيف وقفا أمام الكثير من الصعوبات بشكل قوى وبه نوع من الجذب، خاصة أن الأب يقرر خوض مسابقة أحسن أب والعمل يلقى الضوء حول هذه العلاقة القوية بين الطرفين، وكيف كل منهما يساعد الاخر فى حياته، وتم الاستقرار على تقديم العمل فى 15 حلقة لتفادى المط والتطويل فى السيناريوهات وتقديم وجبة دسمة من الدراما والكوميديا والتشويق.



مسلسل “أحسن أب” يشارك فى بطولته بجانب علي ربيع، كل من كارولين عزمة وسامى مغاورى ومن تاليف سيناريو وحوار محمد محمدى وأحمد محيى وإخراج معتز التونى.