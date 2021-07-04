مدرب الشارقة: برشلونة فاوض علي زين قبل الأهلي.. ومفيش عاقل يرفض البلوجرانا

كشف المصري هاني الفخراني المدير الفني لفريق اليد بنادي الشارقة الإماراتي، كواليس انتقال علي زين نجم الشارقة ومنتخبنا الوطني، إلى نادي برشلونة الإسباني.

وقال هاني الفخراني في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد”: ما يقٌال عن تحول وجهة علي زين من الأهلي إلى برشلونة ،غير صحيح، برشلونة يفاوض علي زين من شهر أبريل الماضي، ثم توقفت المفاوضات بسبب تغيير الجهاز الفني للنادي الإسباني، ثم عادت المفاوضات وتم حسم الأمر خلال الساعات الماضية".

وتابع:" عرض برشلونة كان قبل عرض الأهلي، وطبعا أي حد عاقل هيختار برشلونة، حيث تلقى عرضا خياليا، كما أن أمنيته كانت اللعب في أوروبا".

وواصل:" قصة اقتراب علي زين من الأهلي ظهرت مؤخرا، لأن اللاعب كان لديه ظروف عائلية ويفكر في العودة إلى مصر، ولكن نادي برشلونة جدد مفاوضاته، وبالتالي وقع للنادي الإسباني".

وأوضح:" علي زين كان لديه اتفاق معنا، على الموافقة على احترافه في أوروبا، حال تلقيه عرضا من نادٍ، يلعب في التشامبيونزليج".

واختتم:" نصيحتي لـ علي زين، هو أن يصدق نفسه، وأن يصدق أنه يلعب في برشلونة، وأنه يستحق ذلك، لأنه ليس من السهل أن يفكر نادي برشلونة في التعاقد معه ويقتنعوا بقدراته 100%، كما أتمنى استمراره مع الفريق لأطول فترة ممكنة، وهو فخر لنا جميعا".

بيان نادي برشلونة بشأن ضم علي زين:

أعلن نادي برشلونة الإسباني، صباح أمس، السبت، ضم علي زين من نادي الشارقة الإماراتي.

وفي بيان رسمي، أشاد فريق برشلونة بقدرات نجمنا المصري قائلا: “علي زين، اللاعب المصري البالغ من العمر 30 عامًا، القادم من منطقة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، سيكون أحدث إضافة لبرشلونة في كرة اليد، وقع الظهير الأيسر لموسم واحد مع خيار التمديد لموسم آخر”.

وأضاف البلوجرانا: “سيكون اللاعب الذي يبلغ طوله 1.93 متر ثالث صفقة لبرشلونة في 2021/22 بعد تعاقد أنجيل فرنانديز وليو ماسيل”.

وأكمل بيان البلوجرانا: “الدولي المصري لديه مسيرة طويلة لعب فيها في بلاده (الأهلي)، في تونس (النجم الرياضي للساحل) وفي فرنسا (Pays D’Aix Université Club)، آخر ثلاثة مواسم قام بها في الإمارات العربية المتحدة”.

وأوضح برشلونة: “علي زين هو اللاعب الذي سيسمح له بالحصول على مزيد من العمق في مركز الظهير الأيسر سواء في الهجوم أو الدفاع لأنه مدافع جيد، وفي الهجوم لديه تسديدة قوية مع القدرة على التهديف، شارك في نسختين من نهائيات كأس العالم أقيمت في مصر عام 2021 وفي ألمانيا / الدنمارك عام 2019”.

ويتواجد علي زين حاليًا في معسكر المنتخب المصري بفرنسا استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية " طوكيو 2020”.

وساهم علي زين في احتلال منتخب مصر المركز السابع في بطولة العالم الأخيرة، والتي أقيمت على الأراضي المصرية.