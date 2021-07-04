صالة جيم و42 فصلا .. شاهد أكبر مدرسة لغات حكومية بـ المنصورة الجديدة

يقدم برنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية " الأولى " ، حلقة استثنائية من مدينة " المنصورة الجديدة ، تقديم الإعلامية " جومانا ماهر " ، و الإعلامي " حسام الحداد " .

وقالت المهندسة هبة العدوي ، المشرفة على تنفيذ الخدمات بمدينة " المنصورة الجديدة " ، إن المساحة الكلية لـ مدرسة " المنصورة الجديدة للغات " 2 فدان ، وتسع 42 فصلا دراسيا ، ويتسع الفصل الدراسي لـ 30 طفلا ، بالإضافة إلى فصلين لـ " ذوي الاحتياجات الخاصة " ، ومعلب ثلاثي .

وأضافت المهندسة هبة العدوي أن المدرسة تضم صالة جيم وكافيهات ، وهي ممتدة من سن الحضانة وحتى الثانوي .

وتابعت أنه تم الانتهاء من إنشاءت المدرسة ، وتسليمها لـ " هيئة الأبنية التعليمية " ، ومن المفترض تشغيلها العام الدراسي المقبل .

وأكملت أن المدرسة نفذت على أعلى معايير الأبنية للمدراس ، وأحدث التشطبيات ، والأنظمة الذكية ، وهناك ربط ذكي بين انترنت المدارس والمنازل .

بتكلفة 1.4 مليار جنيه .. أكبر محطة لـ تحلية مياه البحر بـ المنصورة الجديدة



قدم برنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية " الأولى " ، حلقة استثنائية من مدينة " المنصورة الجديدة ، تقديم الإعلامية " جومانا ماهر " ، و الإعلامي " حسام الحداد " .

وقال المهندس حسام ندا ، رئيس محطة تحلية مياة البحر بالمنصورة الجديدة:، إن المحطة هي نتاج جهود الدولة للتوسع في مصادر المياة الصالحة للشرب ، موضحا أن مصر تمتلك شواطيء للمياة بأطوال كبيرة ، كان من المفترض استغلالها منذ زمن بعيد .

وأضاف المهندس حسام ندا أن محطة تحلية مياه البحر بالمنصورة الجديدة ، هي رابع محطة على مستوى الجمهورية ، والتشغيل التجريبي لها سيكون في 30 أغسطس المقبل .

وتابع أن محطة تحلية مياه البحر بالمنصورة الجديدة ، كافية بالكامل لتغطية احتياجات المدينة ، ولا تحتاج لـ محطات مساعدة .

وأكد أن جائحة فيروس كورونا أثرت في استيراد أدوات التصنيع من الخارج ، مما سبب في عطل مؤقت للعمل بالمحطة .

من أبسط خدمة لحمام السباحة.. ياسر كحلة يوضح تفاصيل منطقة جنة مصر

وقال المهندس ياسر كحلة نائب رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، إن مشروع المنصورة الجديدة يمثل طفرة رهيبة و ذلك بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أضاف "كحلة "خلال لقائه مع الإعلامى "مصطفى شيردى" فى برنامج" الحياة اليوم" المذاع على قناة" الحياة"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من وجه بإنشاء تلك المدن الذكية و التى لم تحدث فى السابق فى مصر بل كانت فى العواصم الأوروبية.