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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طوارئ بتعليم المنوفية استعدادا لاستقبال امتحانات الثانوية العامة

تعقيم لجان امتحانات
تعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة المنوفية حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة عن العام الدراسي 2020/2021 .


وصرح أحمد سويد مدير المديرية أنه تم تجهيز عدد 126 لجنة امتحانية لامتحانات الثانوية العامة بنطاق الإدارات التعليمية العشر على مستوى محافظة المنوفية  لاستقبال مايقرب من 33,223 طالب وطالبة وتم فرش اللجان الفرعية  داخل اللجان بحث لا يتعدى عدد الطلاب 14 طالبة / طالبة  تنفيذا للتعليمات الوقائية بالتباعد بين الطلاب تفاديا للإصابه بالعدوى في ظل الظروف الراهنة التي فرضتها جائحة كورونا.


وأضاف سويد أنه تم تجهيز وفرش  22 استراحة  منتشرة بالقرب من اللجان الامتحانية لاستضافة  المشاركين في انتظام وانضباط العملية الامتحانية من المنتدبين المغتربين تحت إشراف لجنة مخصصة لذلك.

 كما تم التنسيق مع مديرية التموين بالمنوفية لتوفير حصة يومية من الخبز المدعم للسادة المنتدبين المغتربين  لأعمال الامتحانات بالمنوفية .


واكد على انه تم الانتهاء من تسليم جميع ارقام جلوس الطلاب الكترونيا كما يتم تطهير كافة اللجان الامتحانية باستمرار بالتنسيق والتعاون بين  مديري عموم الإدارات و السادة رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية  واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير الصحية والوقائية للحفاظ على صحة الجميع .


وعلى صعيد آخر قال سويد أنه تم توفير العصي الالكترونية بجميع اللجان علاوة على الكواشف الحرارية وبوابات التعقيم والمطهرات لتعقيم لجان الثانوية العامة قبل وبعد أداء الامتحان يوميا كما تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية لعدم قطع المياه بمناطق اللجان الامتحانية أثناء فترة عقد الامتحانات حرصا على الطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات وكذلك تم التنسيق مع شركة كهرباء المنوفية لانتظام التيار الكهربائي بمناطق اللجان الامتحانية أثناء فترة عقد الامتحانات .

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