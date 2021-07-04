نشرة المرأة والصحة.. أسباب الإصابة بـ السالمونيلا.. علاج جرثومة المعدة

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

علاج جرثومة المعدة وهي التي تعرف طبيا باسم بعدوى البكتيريا الملوية البوابية (H. pylori)، انتشر فى الآونة الأخيرة معاناة الكثير من الأشخاص من جرثومة المعدة وخاصة انها تكثر الإصابة بـ جرثومة المعدة في مرحلة الطفولة، وفيما يلي سنتحدث عن علاج جرثومة المعدة، والتي تعد أحد الأسباب الشائعة للإصابة بالقرح الهضمية لدى نصف تعداد سكان العالم.

التين مليء بالعناصر الغذائية ويحتوي علي مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية المحتملة، قد تعزز هذه الأدوية عملية الهضم الصحي ، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ، وتساعدك على التحكم في مستويات السكر في الدم.

السالمونيلا هي نوع البكتيريا التي تُعد السبب الأكثر شيوعًا للأمراض المرتبطة بالغذاء في جميع أنحاء العالم. لا يمكنك رؤيتها أو شمها أو تذوقها.

ويسمى المرض الناتج عن هذه البكتيريا رسميًا داء السلمونيلات، ويمكن أن يسبب اضطرابا في المعدة ، الإسهال ، الحمى ، و الألم والتشنج في بطنك، كما يتحسن معظم الناس بمفردهم في المنزل في غضون 4 إلى 7 أيام.

كما أن عدوى السالمونيلا شائعة جدًا، وعندما يذكر الناس التسمم الغذائي ، فإنهم يتحدثون عادة عن السالمونيلا. يتم الإبلاغ عن عشرات الملايين من الحالات حول العالم كل عام.

يرغب عدد كبير من الناس فى معرفة فوائد الليمون الأسود فهو منخفض السعرات الحرارية بشكل كبير ويكسب الأطباق الغذائية مذاقا مميزا .

وترجع فوائد الليمون الأسود المعروف باسم اللومي لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف وفيتامين سي والليمونين والعديد من المعادن الغذائية هذا فضلا عن مضادات الأكسدة ومضادات البكتيريا ومضادات الفطريات.

وبالرغم من فوائد الليمون الأسود الصحية العديدة فيجب قبل تناوله استشارة الطبيب أو اخصائي التغذية لأن بعد الاشخاص لايمكنهم تناوله بشكل يومي أو مستمر لأسباب صحية والأخطر أنهم قد يكونوا غير مدركين لها لذا لابد من زيارة الطبيب واجراء الفحوصات اللازمة خاصة من يعانون من الإصابة بمرض مزمن أو خطير.