عاجل
وكيل صحة الغربية: ملياران و59 مليونا قيمة استثمارات لتطوير منظومة الصحية في عيد ميلاده...تعرف على أبرز أعمال هاني سلامة إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك تستقبل مطران البحر الأحمر للأرثوذكس نشرة المرأة والصحة.. أسباب الإصابة بـ السالمونيلا.. علاج جرثومة المعدة صحف الكويت: الرئيس السيسي يفتتح قاعدة 3 يوليو أكبر قاعدة على البحر المتوسط.. وتعليق مصر على الملء الثاني: مخالفة إثيوبية جديدة سيكون لها ردود فعل ملائمة.. ولا عودة إلى الإغلاق بالكويت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. أسباب الإصابة بـ السالمونيلا.. علاج جرثومة المعدة

السالمونيلا
السالمونيلا

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

علاج جرثومة المعدة نهائيا للكبار والصغار
 

علاج جرثومة المعدة وهي التي تعرف طبيا باسم بعدوى البكتيريا الملوية البوابية (H. pylori)، انتشر فى الآونة الأخيرة معاناة الكثير من الأشخاص من جرثومة المعدة وخاصة انها تكثر الإصابة بـ جرثومة المعدة في مرحلة الطفولة، وفيما يلي سنتحدث عن علاج جرثومة المعدة، والتي تعد أحد الأسباب الشائعة للإصابة بالقرح الهضمية لدى نصف تعداد سكان العالم.

 

فوائد تناول التين وطرق إضافته لنظام الغذائي
 

التين   مليء بالعناصر الغذائية ويحتوي علي مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية المحتملة، قد تعزز هذه الأدوية عملية الهضم الصحي ، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ، وتساعدك على التحكم في مستويات السكر في الدم.

 

طبيبة روسية تكشف عن علاقة غير متوقعة بين فيروس كورونا واستئصال اللوزتين

اضرار تناول عصير الليمون على الريق يوميا

 

بعد انتشار بكتيريا السالمونيلا.. تعرف على أهم أسبابها
 

السالمونيلا هي نوع البكتيريا التي تُعد السبب الأكثر شيوعًا للأمراض المرتبطة بالغذاء في جميع أنحاء العالم. لا يمكنك رؤيتها أو شمها أو تذوقها.

ويسمى المرض الناتج عن هذه البكتيريا رسميًا داء السلمونيلات، ويمكن أن يسبب اضطرابا في المعدة ، الإسهال ، الحمى ، و الألم والتشنج في بطنك، كما يتحسن معظم الناس بمفردهم في المنزل في غضون 4 إلى 7 أيام.

كما أن عدوى السالمونيلا شائعة جدًا، وعندما يذكر الناس التسمم الغذائي ، فإنهم يتحدثون عادة عن السالمونيلا. يتم الإبلاغ عن عشرات الملايين من الحالات حول العالم كل عام.

 

فوائد الليمون الأسود.. أبرزها الوقاية من السرطان والقولون العصبي والتخسيس
 

يرغب عدد كبير من الناس فى معرفة فوائد الليمون الأسود فهو منخفض  السعرات الحرارية بشكل كبير ويكسب الأطباق الغذائية مذاقا مميزا .

وترجع  فوائد الليمون الأسود المعروف باسم اللومي لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف وفيتامين سي والليمونين والعديد من المعادن الغذائية هذا فضلا عن مضادات الأكسدة ومضادات البكتيريا ومضادات الفطريات.

وبالرغم من فوائد الليمون الأسود الصحية العديدة فيجب قبل تناوله استشارة الطبيب أو اخصائي التغذية لأن بعد الاشخاص لايمكنهم تناوله بشكل يومي أو مستمر لأسباب صحية والأخطر أنهم قد يكونوا غير مدركين لها لذا لابد من زيارة الطبيب واجراء الفحوصات اللازمة خاصة من يعانون من الإصابة بمرض مزمن أو خطير.

نشرة المرأة نشرة المرأة والصحة جرثومة المعدة التين السالمونيلا فوائد الليمون الأسود

ترشيحاتنا

السيطرة على حريق بمحطة قطارات زفتي دون خسائر بالأرواح

الخارجية:جهود لإنهاء إجراءات نقل المصريين ضحايا حرائق قبرص لأرض الوطن

بدء تراخيص البناء.. أعرف نسب البناء وفقا لمساحة الأرض والارتفاعات المقررة

مهلة جديدة لنهاية يوليو ..الكهرباء تمد فترة التقديم على تركيب العدادات الكودية

حكم تأخير صلاة العشاء لبعد منتصف الليل

بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل الكاتب روبير الفارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهلة جديدة لنهاية يوليو ..الكهرباء تمد فترة التقديم على تركيب العدادات الكودية

شروط استخراج بطاقة تموين بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

بعد حظر الجماهير.. قرار عاجل من الكاف بشأن نهائى دورى أبطال إفريقيا

قفزة مرعبة.. سمكة قرش تصطاد طيار مظلي في البحر الأحمر.. فيديو

بسمع بلاوى بين الناس..دلال عبد العزيز تكشف أسرار حياتها مع سمير غانم

الإصابات في تناقص.. مستشار الرئيس يعلن انتهاء ذروة الموجة الثالثة لـ كورونا

مشروع قانون.. حبس وغرامة حال تأجيرك عقارا دون إخطار الشرطة

قرار عاجل من السعودية .. بيان هام لـ الملك سلمان .. إحباط هجوم حوثي جديد .. ماذا حدث بالرياض اليوم؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معجزة ربانية .. لفظ الجلالة على أذن طفل في الأقصر

مشهد مرعب لشاحنة ضخمة تطيح بامرأة أثناء عبور الشارع.. فيديو

لن تصدق ما فعله .. رجل يضحي بروحه لإنقاذ كلبه من هجوم كلاب مسعورة|فيديو

قرد متوحش يعتدي على طفلة داخل حمام منزلها

فيديو

فائقة الجمال.. تعرف على ديانا أوبال بعد ظهورها مع محمد صلاح "فيديوجراف"

الأكثر إذلالا.. جنود تيجراي يسوقون 7 آلاف أسير من الجيش الإثيوبي "فيديوجراف"

"لو عيان اتعالج".. هالة صدقي تنتفض ضد زوجها سامح سامي "فيديوجراف"

ليست الأولى .. 3 يوليو أحدث القواعد العسكرية المنضمة للاتجاه الغربي

المزيد

ساحة رأي

خالد عامر يكتب: فرحة قومية بالقاعدة البحرية

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

منال خيرت تكتب: يُحكى أن

أحمد الغنام يكتب : بالوحدة نقود

أمانى سمير تكتب: فى ذكرى التحرير

د.محمد عونى يكتب: الشناوى يبدع أفريقيا ويخفق محليًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

اﻟﻤﺰﻳﺪ