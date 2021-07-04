عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس قطاع الناشئين بـ سيراميكا كليوترا : إقبال كبير على اختبارات النادي

محرر صدى البلد مع
محرر صدى البلد مع العميد شامل دراز

شهدت اختبارات الناشئين في نادي سيراميكا كليوباترا ، مع فتح باب الاختبارات أمس بملعب كلية الهندسة في العباسية التي بدأت مساء أمس، إقبالا كبيرا من الراغبين في الحصول علي فرصة الانضمام لفرق الناشئين في نادي سيراميكا كليوباترا.

 

من جانبه، قال العميد شامل دراز رئيس قطاع الناشئين في سيراميكا كليوباترا، إن الإقبال كان كبيرا وهو ما يعكس ثقة المتقدمين في الحصول على فرصة من ناشئي كرة القدم الذي خطف الأنظار بشدة خلال الفترة الماضية سواء على مستوى الفريق الأول أو فرق الناشئين في المراحل المختلفة.

 

وأوضح شامل دراز ، أن اختبارات الناشئين تشمل العديد من المراحل من أجل اختيار العناصر التي تستحق الانضمام لنادي سيراميكا كليوباترا ، والتي تمتلك القدرات الفنية والبدنية اللازمة موجها الشكر لـ مجلس ادارة النادي على الدعم المتواصل واللامحدود طوال الفترة الماضية .

 

 

وأكد شامل دراز، أن فرق سيراميكا كليوباترا ، شهدت تطور كبير في السنوات الاخيرة لما تمتلكه من عناصر مميزه وتوفير الادارة لكافه الامكانيات التي تساهد في النجاح وتحقيق الافضل دائما 

txt

مدرب الشارقة: برشلونة فاوض علي زين قبل الأهلي.. ومفيش عاقل يرفض البلوجرانا

 

أحمد ياسر ريان نجم فريق سيراميكا كليوباترا يتالق مع الفريق 

 

سجل أحمد ياسر ريان مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا، الهدف الخامس عشر له هذا الموسم في شباك أسوان في اللقاء الذي جمع بينهما  ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين ليتصدر بذلك قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز.

 

وتعادل فريق سيراميكا كليوباترا ، مع منافسه أسوان بهدف لكل منهما في المباراة التى أقيمت على ملعب السويس الجديد ، ضمن الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

 

وسجل هدف فريق سيراميكا كليوباترا ، أحمد ياسر ريان في الدقيقة 64 من زمن اللقاء، وتعادل أسوان في الوقت الضائع عن طريق محمود شبانة.

 

وسيطر فريق سيراميكا كليوباترا علي مجريات المباراة بنسبة استحواذ وصلت إلي 56 % بينما وصلت نسبة استحواذ أسوان علي الكرة 44 %.

 

وسدد فريق سيراميكا كليوباترا، 15 كرة علي مرمي المنافس واستقبل 7 فقط.

 

وبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: محمود صقر - عبد الله محمود - سيف تقا - فابريس نجاه.

خط الوسط: محمد إبراهيم - صالح جمعة - محمود نبيل - محمد توني ونيفول كوبينا.  

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان

 

غياب شادي حسين

وأعلن الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي لـ نادي سيراميكا كليوباترا، غياب شادي حسين مهاجم الفريق لمدة ٣ أسابيع وذلك لإصابته بشرخ في إصبع قدمه.

 

وخضع اللاعب لأشعة أمس، وأثبتت إصابته بشرخ في إصبع القدم يغيب على اثرها لمدة ٣ أسابيع.

 

سيراميكا كليوباترا ضد أسوان


ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الحادي عشر في جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 33 نقطة بينما جاء اسوان في المركز الـ 15 بـ 25 نقطة .

 

سيراميكا كليوباترا الدوري المصري نادى سيراميكا كليوباترا الفريق الأول الشارقة الدعم

موضوعات متعلقة

مطار القاهرة يستعد لاستقبال ضيوف مصر المشاركين في مؤتمر بالعاصمة الإدارية

ترشيحاتنا

7 توقفات.. لجنة المسابقات بالدوري السعودي تناقش جدول الموسم الجديد مع الأندية

رئيس قطاع الناشئين بـ سيراميكا كليوترا : إقبال كبير على اختبارات النادي

جامعة عين شمس تكرم أوائل الهندسة لحصولهم على الشهادة المزدوجة من البرامج الدولية المتميزة

معجزة ربانية .. لفظ الجلالة على أذن طفل في الأقصر

رسالة تفاؤل من الأهلي لـ الجماهير قبل مواجهة سموحة في الدوري

النيابة تستمع لأقوال الطاقم الطبي في اتهام ممرض بالتحرش بمريضة داخل مستشفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد حظر الجماهير.. قرار عاجل من الكاف بشأن نهائى دورى أبطال إفريقيا

الإصابات في تناقص.. مستشار الرئيس يعلن انتهاء ذروة الموجة الثالثة لـ كورونا

قرار عاجل من السعودية .. بيان هام لـ الملك سلمان .. إحباط هجوم حوثي جديد .. ماذا حدث بالرياض اليوم؟

قفزة مرعبة.. سمكة قرش تصطاد طيار مظلي في البحر الأحمر.. فيديو

بسمع بلاوى بين الناس..دلال عبد العزيز تكشف أسرار حياتها مع سمير غانم

مشروع قانون.. حبس وغرامة حال تأجيرك عقارا دون إخطار الشرطة

تفاصيل عودة حنان ترك للسينما من جديد

الزمالك يحسم الجدل حول رحيل كارتيرون عن الفريق لقيادة الترجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد مرعب لشاحنة ضخمة تطيح بامرأة أثناء عبور الشارع.. فيديو

لن تصدق ما فعله .. رجل يضحي بروحه لإنقاذ كلبه من هجوم كلاب مسعورة|فيديو

قرد متوحش يعتدي على طفلة داخل حمام منزلها

لتعرضها للتنمر في مباراة إنجلترا.. نصف مليون جنيه تعويضا لطفلة ألمانية مفقودة

فيديو

الأكثر إذلالا.. جنود تيجراي يسوقون 7 آلاف أسير من الجيش الإثيوبي "فيديوجراف"

"لو عيان اتعالج".. هالة صدقي تنتفض ضد زوجها سامح سامي "فيديوجراف"

ليست الأولى .. 3 يوليو أحدث القواعد العسكرية المنضمة للاتجاه الغربي

بحضور السيسي وبن زايد.. أبرز مشاهد افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية..فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

منال خيرت تكتب: يُحكى أن

أحمد الغنام يكتب : بالوحدة نقود

أمانى سمير تكتب: فى ذكرى التحرير

د.محمد عونى يكتب: الشناوى يبدع أفريقيا ويخفق محليًا

وفاء أبو السعود تكتب: صراع لن ينتهي 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ