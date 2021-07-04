رئيس قطاع الناشئين بـ سيراميكا كليوترا : إقبال كبير على اختبارات النادي

شهدت اختبارات الناشئين في نادي سيراميكا كليوباترا ، مع فتح باب الاختبارات أمس بملعب كلية الهندسة في العباسية التي بدأت مساء أمس، إقبالا كبيرا من الراغبين في الحصول علي فرصة الانضمام لفرق الناشئين في نادي سيراميكا كليوباترا.

من جانبه، قال العميد شامل دراز رئيس قطاع الناشئين في سيراميكا كليوباترا، إن الإقبال كان كبيرا وهو ما يعكس ثقة المتقدمين في الحصول على فرصة من ناشئي كرة القدم الذي خطف الأنظار بشدة خلال الفترة الماضية سواء على مستوى الفريق الأول أو فرق الناشئين في المراحل المختلفة.

وأوضح شامل دراز ، أن اختبارات الناشئين تشمل العديد من المراحل من أجل اختيار العناصر التي تستحق الانضمام لنادي سيراميكا كليوباترا ، والتي تمتلك القدرات الفنية والبدنية اللازمة موجها الشكر لـ مجلس ادارة النادي على الدعم المتواصل واللامحدود طوال الفترة الماضية .

وأكد شامل دراز، أن فرق سيراميكا كليوباترا ، شهدت تطور كبير في السنوات الاخيرة لما تمتلكه من عناصر مميزه وتوفير الادارة لكافه الامكانيات التي تساهد في النجاح وتحقيق الافضل دائما

أحمد ياسر ريان نجم فريق سيراميكا كليوباترا يتالق مع الفريق

سجل أحمد ياسر ريان مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا، الهدف الخامس عشر له هذا الموسم في شباك أسوان في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين ليتصدر بذلك قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز.

وتعادل فريق سيراميكا كليوباترا ، مع منافسه أسوان بهدف لكل منهما في المباراة التى أقيمت على ملعب السويس الجديد ، ضمن الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وسجل هدف فريق سيراميكا كليوباترا ، أحمد ياسر ريان في الدقيقة 64 من زمن اللقاء، وتعادل أسوان في الوقت الضائع عن طريق محمود شبانة.

وسيطر فريق سيراميكا كليوباترا علي مجريات المباراة بنسبة استحواذ وصلت إلي 56 % بينما وصلت نسبة استحواذ أسوان علي الكرة 44 %.

وسدد فريق سيراميكا كليوباترا، 15 كرة علي مرمي المنافس واستقبل 7 فقط.

وبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: محمود صقر - عبد الله محمود - سيف تقا - فابريس نجاه.

خط الوسط: محمد إبراهيم - صالح جمعة - محمود نبيل - محمد توني ونيفول كوبينا.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان

غياب شادي حسين

وأعلن الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي لـ نادي سيراميكا كليوباترا، غياب شادي حسين مهاجم الفريق لمدة ٣ أسابيع وذلك لإصابته بشرخ في إصبع قدمه.

وخضع اللاعب لأشعة أمس، وأثبتت إصابته بشرخ في إصبع القدم يغيب على اثرها لمدة ٣ أسابيع.

سيراميكا كليوباترا ضد أسوان



ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الحادي عشر في جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 33 نقطة بينما جاء اسوان في المركز الـ 15 بـ 25 نقطة .